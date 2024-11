Empreendedorismo gastronômico no Morro da Conceição une tradição e originalidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em 2024, a festa do Morro da Conceição completa 120 anos: mais de um século de tradição que comove toda a comunidade na Zona Norte do Recife.

Com opções para todos os gostos, o Morro se tornou um um centro gastronômico com sabores diversos e acessíveis no coração da Zona Norte para quem quer vivenciar Recife de maneira única, seja por sua devoção à santa ou por apetite em descobrir o que a região tem a oferecer.

Andar pelas escadarias que Nossa Senhora da Conceição abençoa pode revelar lugares deliciosos para um almoço, lanche, jantar e até aproveitar bons petiscos enquanto se diverte.

Do regional ao asiático, do lanche à refeição, no Morro tem lugar de todo tipo para comer bem e sair satisfeito.

Bar da Geralda faz sucesso há mais de 25 anos

Dona Geralda mora no Morro da Conceição há 37 anos, e há 26 está à frente do bar. - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Com 26 anos de história, o Bar da Geralda é um verdadeiro patrimônio da comida regional do Recife.

No início, Geralda Silva, de 64 anos, abriu um espetinho na frente da casa em que morava no morro. Em entrevista ao JC, a empreendedora contou que a iniciativa partiu da necessidade.

“Eu estava recém-separada do meu marido e tinha um filho e um neto para criar. Do espetinho passou para um petisco; depois, o pessoal queria almoçar, e fui aumentando a produção”, relembra.

Falar em Geralda é falar da galinha à cabidela, que segundo a dona do estabelecimento, é o prato mais pedido do bar.

A iguaria ganhou o título de melhor prato no Festival Roda de Boteco, em 2006. Desde então, o sucesso que já era grande, triplicou, e muitos outros prêmios chegaram.

Ao receber a reportagem do JC, Geralda apresentou a cozinha e mostrou como recebe o frango fresco recém abatido, bem como o sangue que vai no preparo do prato. Mas deixou claro: “a receita eu não passo, segredo não se conta”.

A galinha pode ser servida em forma de petisco - acompanhada por pão francês para passar no molho - ou como almoço.

A versão do prato para almoço acompanha feijão, arroz, macarrão, purê e vinagrete. Por semana, são cerca de 150 kg de galinha servidos no restaurante.

A expectativa de Dona Geralda para a próxima festa do Morro é vender cerca de 120 cabidelas, superando o ano passado, que foram 105.

Mas não é só a cabidela que faz sucesso; o restaurante conta com mais de 30 opções, entre petiscos e almoço completo.

Os petiscos variam de R$ 25 a R$ 40 enquanto o almoço vai de R$ 60 a R$ 75.

SERVIÇO

Endereço: rua do Morro da Conceição, 486, Casa Amarela, Recife-PE



Funcionamento: terça a quinta, 10h às 15h; sexta, sábado e domingo 10h às 22h



Telefone: (81) 3442-1382



Obs.: No período que antecede a festa do Morro, o Bar da Geralda está aberto de domingo a domingo.

A fé em Nossa Senhora da Conceição é o que move

“Minha relação com Nossa Senhora é de mãe e filha”, afirma dona Geralda.

Com emoção, Geralda conta que a Santa tem papel importante na sua trajetória.

“O primeiro milagre foi a vida do meu filho, que com 4 anos, os médicos disseram que ele não viveria 15 dias. Eu pedi a Nossa Senhora que curasse meu filho, e ela curou”, conta.

Além disso, a proprietária do bar remete à cura do câncer de mama que enfrentou à intercessão da Santa.

Para Geralda, também foi a fé que a fez ter sucesso na carreira. “A cabidela é um prato abençoado”, garantiu.

“Quem não conhece Terêncio, não conhece o Morro”

Imagem: Terêncio, de 94 anos, comanda sua barraca caldo de cana no Morro da Conceição com orgulho. - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Essas são as palavras do próprio Terêncio Joaquim, de 94 anos, que há 54 comanda o “Caldo de cana do Terêncio”. Ele lembra com clareza de quando começou: “Abri aqui no dia 29 de novembro de 1970. Me casei e vim para o Morro”. Na curva da subida do Morro, é fácil encontrar a barraca.

O proprietário já se tornou uma figura querida e tradicional: está sempre arrumado, vestindo calça social, chapéu e uma camisa de botão, pronto para atender os clientes.

Além do caldo, o freguês pode encontrar salgados como coxinha, enroladinho, pastel, além de cachorro quente. Todas as opções custam R$ 6.

Para o caldo, há o copo maior, que custa R$ 4, e o copo menor, de R$ 2,50.

“Vem gente de todo canto na festa. Olinda, Jaboatão, São Lourenço, do Cabo, sempre em família”, relata Rosineide Silva, filha de seu Terêncio.

SERVIÇO

Endereço: Rua Itacoatiara, 406



Funcionamento: todos os dias, das 8h às 19h, com intervalo para almoço.



Telefone: (81) 99391-2289 (Rosineide Silva)



Obs.: Na festa, vira a madrugada do dia 07 para o dia 08/12 e vai até as 22h na programação.

SushiAky é opção para quem ama comida asiática

Imagem: chef Marcos Almeida do SushiAky no Morro, estabelecimento de comida asiática que atua há 15 anos no bairro. - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Há 15 anos, o SushiAky está no Morro da Conceição oferecendo pratos asiáticos como yakissoba e sushi produzidos por Marcos Almeida, de 53 anos, que montou o espaço na garagem de casa.

Localizado na praça central, ao lado do Bar da Geralda, o restaurante se destaca por oferecer um cardápio diferenciado, que inclui sushis, sashimis, temakis e pratos chineses, como o yakissoba.

As opções vão das mais comuns, como o sushi “abrasileirado” carioquinha, até peças sofisticadas com salmão trufado.

O chef destaca que se sente lisonjeado por ser o único estabelecimento de sushi do Morro, e que muitas pessoas, inclusive, provaram o prato pela primeira vez em seu restaurante.

“A minha proposta era trazer essa gastronomia para o Morro da Conceição e para as comunidades. Para que as pessoas pudessem ter a experiência que tive com minha família anos atrás”, explica o chef.

“A entrega do povo do Morro foi sensacional. Já abri restaurante em outro lugar, mas voltei, e do Morro não saio mais”, pontua.

A história do estabelecimento nasce em torno da família. Com muito carinho, Marcos garante que as maiores inspirações são suas filhas: Camila Vitória e Ana Gabriela.

“São minhas degustadores oficiais, por isso a qualidade é grande”, brinca.

No SushiAky, o prato que mais sai é o clone de temaki empanado de kani, que custa R$ 30. Os valores variam de R$ 13 a R$ 50.

SERVIÇO

Endereço: Rua Praça do Morro da Conceição, 196



Funcionamento: Quinta - 19h às 22h | Sexta e sábado - 19h às 23h | Domingo 18h às 22h



Telefone: (81) 99701-2280

Boteco no Morro oferece comida, música e vista panorâmica

Imagem: fachada do Boteco no Morro, bar e restaurante no Morro da Conceição. - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Para quem busca não só um bom petisco, mas também um ambiente animado, o Boteco no Morro é a escolha ideal.

O casal Cristiano Tavares, de 43 anos, e Wilza Diniz, de 52, são os proprietários do espaço que tem conquistado um público que agrada dos jovens aos idosos.

Com uma vista deslumbrante do Morro e da Zona Norte, o local une o melhor da comida de boteco com uma programação musical diversificada.

Com rodas de pagode, noites temáticas de brega e outras atrações que valorizam a cultura local, o espaço se tornou um ponto de encontro para amigos e familiares.

No cardápio, há petiscos variados e almoços completos que combinam com uma cerveja gelada, criando o ambiente perfeito para um fim de tarde no Morro.

O local é “recém-nascido” no Morro do Conceição, com apenas dois meses de funcionamento. A festa de 120 anos será a primeira para o boteco.

“Estamos com toda a expectativa do mundo”, ressalta Wilza sobre o próximo dia 8 de dezembro. “O boteco é um local para se divertir com os amigos, mas também é o local que você pode vir fazer um lanche com a família”, afirma Cristiano.

Segundo Wilza, o prato mais pedido é o trio nordestino, petisco com macaxeira, carne de sol e queijo coalho empanado.

Imagem: petisco "trio nordestino" servido pelo Boteco no Morro. - GUGA MATOS/JC IMAGEM

Os petiscos variam de R$ 14,90 a R$ 36,90. Os sanduíches e beirutes custam de R$ 14 a R$ 25.

Já o cardápio de almoço comercial varia no dia a dia, com 3 opções de proteína no valor único de R$ 15.

SERVIÇO

Endereço: Estrada do Morro da Conceição, 430



Funcionamento: Segunda à quinta - 10h às 00h | Sexta à domingo - 10h à 2h



Telefone: (81) 99785-118

10 lugares para comer no Morro da Conceição

Além das opções que você conheceu acima, o Morro da Conceição abriga diversos outros lugares que complementam a experiência gastronômica local. Confira:

Espetinho do seu Gilmar - Na praça do Morro



Bina Lanche – R. do Morro da Conceição, 250, Praça



Açaí Depois do Culto - R. do Morro da Conceição, ao lado Bina Burguer



Bar da Costela – Localizado na descida do morro



Açaí de Lela – Localizado atrás da Santa



Bar do Manoel – R. do Morro da Conceição, 374



Caldo de Cana de Adriano – R. do Morro da Conceição, sem número



Salete Lanches - Ao lado da igreja Assembleia de Deus



Lula Lanches - Em frente à Galeria do Ritmo



Top Lanches - No terminal do ônibus, perto do Mirante



