Shoppings de Pernambuco participam de campanha para arrecadar alimentos nesse Natal

As doações podem ser entregues nos diversos pontos espalhados nos shoppings do Estado e ajudarão comunidades e instituições de vários municípios

Começou, nesta quinta-feira (21), a campanha 'Alimente a Vida' que busca arrecadar doações de alimentos até o Natal. A ação está em seu quarto ano consecutivo e conta com a ajuda de shopping centers de todas as regiões do estado, que servem como pontos de coletas dessas doações. Toda a arrecadação será destinada para comunidades e instituições que serão identificadas pelo Transforma Brasil, plataforma nacional de voluntariado, parceira da Associação Pernambucana de Shopping Centers (Apesce).

Participam da campanha todos os shoppings associados da Região Metropolitana do Recife (RioMar, Recife, Tacaruna, Boa Vista, Plaza, Guararapes, Patteo Olinda, Camará, Paulista North Way, Igarassu, Costa Dourada e Recife Outlet) e mais os shoppings Carpina, Vitória Park, Difusora e Polo, de Caruaru, e o Serra Talhada, no Sertão do Estado.

Clientes, lojistas e empresas podem entregar itens não perecíveis (com exceção de sal) ou fazer a doação em dinheiro para uma conta da campanha, usando o código pix alimenteavida@apesce.com.br (ou lendo o código QR nas peças de divulgação), sendo o valor revertido para compra de mais alimentos. Para cada doação recebida (em quilo de alimento) os shoppings vão fazer uma doação na mesma quantidade.



Em vários shoppings, o cliente que fizer uma doação poderá encontrar benefícios, como desconto em alguma atração de final de ano ou ingresso social, por exemplo, além de valor destinado diretamente à campanha. Tudo devidamente sinalizado.



“Estamos fazendo uma ação que conta com doações por parte dos shoppings, mas também como motivação para a população participar. Esperamos um resultado ainda melhor do que nos anos anteriores para beneficiar uma grande quantidade de famílias”, afirma José Luiz Muniz, presidente da Apesce.

No ano passado, foram entregues 23 toneladas de alimentos, beneficiando mais de 10 mil pessoas. O mapeamento das entregas é feito pelo Transforma Brasil, que vai fazer as entregas logo após o Natal, entrando pelo mês de janeiro.

“O Transforma Brasil é a maior plataforma de voluntariado do Brasil, com mais de 1 milhão de voluntários e 7 mil iniciativas sociais cadastradas em sua plataforma. O movimento contabiliza mais de 4,5 milhões de horas de voluntariado”, explica Fabio Silva, CEO do Transforma Brasil.

NÚMEROS DOS SHOPPINGS

Em Pernambuco, há 22 shopping centers, totalizando mais de três mil lojas, 50 mil empregos diretos e cerca de 200 mil indiretos. Em um mês, cerca de 15 milhões de visitas são feitas aos shoppings do estado.