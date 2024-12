Festa do Morro: celebrações terminam neste domingo (8) com programação especial e procissão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O encerramento da tradicional Festa do Morro da Conceição 2024 acontece neste domingo, 8 de dezembro, com uma programação especial que começou de madrugada e se estende durante todo o dia para marcar o fechamento da 120ª edição da celebração.

O evento, que atrai anualmente milhões de fiéis, comemora os 120 anos de devoção à Nossa Senhora da Conceição, padroeira afetiva do Recife e do Exército Brasileiro.

Desde o início da festa, em 28 de novembro, os fiéis têm se reunido em missas, procissões e momentos de oração, com destaque para este domingo, Dia da Imaculada Conceição, celebrado com grande fervor.

Durante os primeiros dias, mais de 400 mil devotos já haviam passado pelo Morro, e a expectativa da organização é que o número de visitantes atinja a marca de 2 milhões até o fim da festa.

Programação de encerramento

Com o tema de "120 anos de peregrinação e esperança com a Imaculada Conceição do Morro", a festa reforça a importância desta celebração, que, além de relembrar a história, também homenageia o Jubileu Ordinário da Igreja Católica, que acontece a cada 25 anos.

A programação de encerramento começou, ainda, na madrugada deste domingo (8), com a Santa Missa, em frente ao Santuário, às 0h. A partir das 1h da manhã, as missas se mantiveram revezando entre o palco externo e a área interna do Santuário e seguem até às 15h da tarde.

Já a procissão de encerramento, tem concentração marcada para às 14h, no Cais do Apolo, no Recife. A saída está marcada para às 15h.

A caminhada, que é acompanhada do andor com a imagem da santa, está prevista para seguir pela Ponte do Limoeiro, Avenida Norte Miguel Arraes, Estrada do Morro da Conceição (via de descida dos veículos), até o alto do Morro. A previsão de chegada da caminhada religiosa é às 18h45.

No local, está previsto a Solene Celebração de Encerramento da 120ª Festa de Festa de Nossa Senhora da Conceição do Morro, que terá a presidência do arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa.

Uma festa de fé e tradição

Com mais de um século de história, a Festa do Morro da Conceição é um dos eventos religiosos mais antigos e significativos do Recife.

Iniciada em 1904, a celebração nasceu em meio a uma devoção crescente à Imaculada Conceição, quando a estátua da santa foi erguida no topo do morro.

Desde então, a festa não só consolidou a fé dos devotos, mas também se tornou um símbolo cultural do bairro de Casa Amarela e da cidade.

Ao longo das décadas, o evento resistiu a desafios como mudanças urbanísticas, períodos de crise econômica e até eventos climáticos, mantendo-se como uma manifestação de fé e resistência do povo pernambucano.

Festa do morro: programação do dia 08/12

Santas Missas



Santuário: 0h, 2h, 4h*, 6h, 8h, 10h, 12h e 14h (Missa das 4h com transmissão

nacional pela TV Pai Eterno)



Palco: 1h, 3h, 5h, 7h, 9h, 11h, 13h e 15h



Encerramento da 120ª Festa da Imaculada Conceição do Morro



Local: Palco

Hora: 17h (show do Frei Damião Silva)

Hora: 18h15 (Ofício da Imaculada Conceição)

Hora: 18h45 (acolhida da procissão)

Hora: 19h (Missa de Encerramento - Presidência do arcebispo de Olinda e

Recife, dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa)