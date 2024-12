"Hoje é um dia de festa e alegria", celebra reitor do Santuário da Nossa Senhora da Conceição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O último dia da 120ª edição da Festa do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, que homenageia a padroeira afetiva da cidade, é marcado pela devoção, fé e emoção.

À frente da procissão realizada na tarde deste domingo, 8 de dezembro, Dia da Imaculada Nossa Senhora da Conceição, o Padre Emerson Borges, reitor do Santuário, celebra a entrega dos fiéis.

“Para nós é muito bonito ver a expressão do povo, das ruas do Recife, dizendo que Nossa Senhora de Fátima é a nossa mãe, é quem nos protege e tem cuidado de nós. Hoje é um dia de festa e alegria”, conta.

A programação do último dia da Festa do Morro teve início às 0h. A cada hora é realizada uma Santa Missa, dentro e fora do Santuário, para que os fiéis possam acompanhar as homenagens.

A procissão de encerramento teve início às 14h30, com concentração no Cais do Apolo, Bairro do Recife, e segue até o Morro da Conceição. A chegada, às 19h, coroa a celebração solene.

“O povo está passando pelas ruas do Recife para dizer que Maria é a nossa mãe e tem nos ajudado nessa peregrinação de 120 anos. A procissão da tarde de hoje é para coroar essa festa de 120 anos de Nossa Senhora da Conceição, que está conosco dando força e coragem”, ressalta o Padre Emerson Borges.