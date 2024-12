"Para nós, fazer essa romaria tem um simbolismo muito forte", diz jovem após peregrinação ao Morro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Romaria da Paróquia Nossa Senhora das Graças seguiu da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Parque da Jaqueira até o Morro

Milhares de pessoas sobem, todos os anos, o Morro da Conceição, Zona Norte do Recife. Sozinhas ou em grupos, seguem em direção ao Santuário e ao monumento de Nossa Senhora da Conceição para agradecer, fazer pedidos e renovar a fé e a esperança.

No dia 8 de dezembro, data do dogma da Imaculada e que simboliza o fim das celebrações da Festa do Morro, o número de fiéis é ainda maior.

O jovem paroquiano Rafael Tenório, de 24 anos, foi um dos devotos que cumpriu com a tradição católica. Ele participou da romaria organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças no último sábado (7), que seguiu da Capela de Nossa Senhora da Conceição do Parque da Jaqueira até o Morro da Conceição.

“Para nós, católicos, peregrinar, fazer essa romaria, tem um simbolismo muito forte”, conta. A procissão acontece desde 2019, organizada pela juventude da igreja, e, para ele, é uma caminhada ao encontro do sagrado.

É ir ao encontro da mãe, daquela que olha por todos nós. Do alto, ela nos acolhe e nos ama Rafael Tenório, 24 anos, jovem paroquiano

A procissão durou duas horas e contou com cerca de 300 pessoas, na sua maioria jovens. Nos primeiros anos, o grupo contava com apenas 50 integrantes.

Romaria organizada pela Paróquia Nossa Senhora das Graças teve início em 2019, com 50 integrantes, e já conta com 300 pessoas - Acervo pessoal

“Durante todo o percurso, que totalizou 5 km de caminhada, vimos várias pessoas que não podiam ir até o Morro da Conceição. Fomos rezando, cantando, louvando a Deus e a Nossa Senhora, na alegria de estarmos em unidade como igreja, como peregrinos e peregrinas da esperança”, celebra Rafael.

O jovem frequenta o Santuário de Nossa Senhora da Conceição desde criança, acompanhado dos pais. Em 2017, a subida teve um motivo especial: ele estava aguardando o resultado do vestibular para Medicina. Sete anos depois, as escadarias representam gratidão e celebração.

“Neste ano, tive o sentimento especial de agradecer pela minha formatura, que aconteceu em julho. Pela primeira vez, fui ao Morro como médico. Peço a Nossa Senhora da Conceição que me faça verdadeiramente médico de homens e almas”, festeja.