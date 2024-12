Condomínios do Recife denunciam cobrança indevida de taxa de esgoto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Para um dos condomínios, localizado no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, a restituição a ser paga pela Compesa é de quase R$ 500 mil

Dois condomínios do Recife denunciam a cobrança indevida de taxa de esgoto realizada pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa). Os síndicos contam que a empresa tem cobrado as tarifas com base em estimativas de condomínios que não possuem hidrômetro instalado no poço ou tiveram a instalação recente.

O síndico do Edifício West Side Park, localizado no bairro da Tamarineira, Zona Norte do Recife, relata que entrou com ação judicial e teve decisão positiva. A restituição será de quase R$ 500 mil.

“Estavam sendo cobrados de maneira indevida pela Compesa o valor da conta maior do que devia, com a diferença mensal de quase R$ 3000”, conta.

O mesmo aconteceu com Augusto Costa, síndico do Edifício Maria Carolina, também no bairro da Tamarineira.

A advogada Lorena Cabral, do escritório Bacelar & Cabral, responsável por auxiliar o caso, ressalta a importância de informar a população sobre esse tipo de ilegalidade para que os consumidores tenham conhecimento sobre seus direitos.

“Em um caso específico, de um condomínio com 80 unidades residenciais, a cobrança deveria ser feita com base na tarifa mínima, ou seja, 80 unidades multiplicadas por 10 m³ de esgoto, totalizando 800 m³. No entanto, o condomínio estava sendo cobrado por 1.230 m³, o que gerava uma diferença de aproximadamente R$ 3 mil por fatura”, explica Lorena.

De acordo com o escritório, a prática é proibida pela legislação vigente e dá direito à restituição dos valores. A legislação e decisões dos tribunais superiores indicam que o consumidor deve pagar apenas pelo consumo efetivamente realizado, mas não com base em estimativas.

“A Compesa só poderia fazer a cobrança estimada se houvesse regulamentação específica para isso. Na falta de um regulamento que defina claramente as condições para a cobrança, aplica-se a previsão legal supletiva”, detalha o advogado Pedro Bacelar.

O JC entrou em contato com a Compesa e não recebeu resposta. O espaço está aberto.