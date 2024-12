'Recentro vem criando um ambiente favorável para o retorno dos investidores', diz Ana Paula Vilaça

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No balanço dos três anos de criação do projeto, a chefe do Recentro reforçou a atração do setor imobiliário para a construção de moradias no centro

Em evento realizado nesta terça-feira (17), no Gabinete Português de Leitura, na Rua do Imperador Pedro II, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, a chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, apontou alguns pontos desenvolvidos pela Prefeitura do Recife nesses três anos de criação do projeto de requalificação da região central da capital pernambucana.

De acordo com a gestora, o desafio do Recentro tem sido na busca pelo desenvolvimento econômico, na atração do setor imobiliário para a construção de moradias, realização de eventos e ativações, além da preservação do patrimônio histórico do Centro do Recife.

"Tem muita coisa ainda a ser feita, mas esse é o momento da gente celebrar e mostrar esse apanhado de coisas que foram realizadas. A questão da atração de alguns investimentos, temos o Novotel Recife Marina, o Centro de Convenções, o Moinho, a construção de habitações pelo próprio poder público, como o habitacional Sérgio Loreto, no bairro de São José, a PPP de locação social que está em andamento, a questão de eventos e ativações... Hoje, por exemplo, temos o Carnaval, o São João, o Natal sendo realizados no centro. Além de eventos como Rec'n'Play, que é o verdadeiro Carnaval da tecnologia, e da Casa Cor, que durante três anos se instalou aqui no Recife Antigo", destacou Ana Paula Vilaça.



Ambiente favorável para investimento

Um dos principais desafios desde que o Recentro foi criado, em dezembro de 2021, tem sido tornar o centro da capital pernambucana atrativo para investidores privados. algo que, segundo chefe do Gabinete do Centro do Recife, está acontecendo.

"A gente precisa tornar o centro um ambiente favorável para novos investimentos. Sabemos que o centro foi esvaziado, assim como aconteceu em vários lugares do mundo inteiro, e, diante disso, a gente vem criando um ambiente favorável para o retorno desses investidores, desde a lei da criação do Recentro, que dá benefícios do IPTU, ISS e ITBI... E, em apenas dois anos, essa lei foi revisada para desburocratizar ainda mais e facilitar a vida do investidor e do proprietário do imóvel", frisou Ana Paula Vilaça.

Que complementou afirmando que, atualmente, os projetos são aprovados com mais celeridade e menos burocracia. "Essa questão do atendimento a esses investidores, antes tínhamos muito problema com a questão da aprovação de projetos, tanto na Prefeitura, como no Iphan. Mas, hoje, a gente tem um processo muito mais célere porque temos um acompanhamento da aprovação desses projetos. Então, estamos vendo esse investidor voltando (a investir no Centro do Recife) porque a gente sabe que o poder público tem que fazer a sua parte, na questão da infraestrutura, da segurança, mas é o investimento privado que vai alavancar a economia e ajudar a reocuparmos o centro", apontou.

Lançamento de plataforma de transparência

No evento de balanço desta terça-feira (18), houve o lançamento do Recentrômetro, uma plataforma interativa que organiza e apresenta as intervenções realizadas no Centro do Recife desde dezembro de 2021

De acordo com a gestão municipal, o objetivo do Recentrômetro é oferecer transparência às ações promovidas na área central, permitindo que a população acompanhe o progresso das intervenções.

A plataforma apresenta filtros que permitem consultar dados por categoria, como obras estruturais, ativações culturais ou investimentos privados acima de R$ 5 milhões, e disponibiliza gráficos sobre o status das ações, categorizadas em andamento, concluídas, contínuas ou ainda por iniciar.



Mais moradias no Centro do Recife

Diante da chegada de investidores no centro da capital pernambucana, a Prefeitura entende que também é necessário proporcionar uma nova opção de moradia para o recifense. Algo que seja atrativo não somente pelo preço dos imóveis, mas também pela questão ambiental e facilidade de deslocamento a diversos polos de interesse.

"Sabemos que muitos (investidores do setor imobiliário) achavam que era melhor construir do zero, na periferia, do que construir no centro do Recife. Mas a gente tem mostrado que por conta dos incentivos fiscais, da infraestrutura instalada, da localização privilegiada, de estar no centro e ter à disposição transporte público, polo educacional, polo de saúde, além de oferta de empregos e serviços tudo num lugar só... As pessoas gostariam de morar aqui (na região central). E, com isso, vai diminuir o impacto no meio ambiente. Então, há uma série de benefícios do Retrofit e o mercado imobiliário é muito importante para que a gente tenha uma produção de moradia", explicou a chefe do Gabinete do Centro do Recife.

De acordo com pesquisa, certa de 17 mil pessoas trabalham no Porto Digital. Entretanto, a maioria não mora no Recife. "A gente precisa ofertar produtos imobiliários para essas pessoas (que trabalham no centro), para que elas possam morar próximo ao trabalho, ter a possibilidade de ir caminhando ou de bicicleta, ir para outro lugares com mais facilidade na questão mobilidade. Então, temos uma série de impactos positivos quando a gente atrai a moradia aqui para o centro", concluiu Ana Paula Vilaça.