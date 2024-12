Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) concedeu, nesta segunda-feira (9), o Título Honorífico de Cidadão Pernambucano ao Comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. A solenidade foi realizada no auditório Senador Sérgio Guerra e contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro; do senador, Fernando Dueire; da vice-governadora, Priscila Krause; do prefeito do Recife, João Campos.

Autor da proposição, o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, destacou que o título é o reconhecimento do Legislativo e de Pernambuco ao comprometimento do general em viabilizar a instalação da Escola de Sargentos do Exército no estado. "É uma homenagem que representa bastante aqui para o nosso Estado e também para o Brasil. O general Tomás, juntamente com o ministro José Múcio, está se empenhando para que a Escola de Sargentos do Exército fique aqui em Pernambuco. Então, achamos por bem, conceder esse Título de Cidadão Pernambucano ao Comandante do Exército Brasileiro", enalteceu Álvaro Porto.

Comandante do Exército Brasileiro, General Tomás Paiva, recebe título de cidadão pernambucano - Filipe Farias / JC

Bastante lisonjeado com a comenda, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva agradeceu a distinção concedida pela Alepe. "Receber esse título é algo muito grandioso para mim. É uma honra receber essa homenagem na casa do povo pernambucano, que é a Assembleia Legislativa. Acredito que essa não é uma homenagem apenas ao comandante do Exército, mas para o Exército Brasileiro. E poder receber esse título, aqui no Recife, que é sede do Comando Militar do Nordeste, é algo muito significativo", agradeceu o Comandante do Exército Brasileiro.

O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, elogiou o trabalho do Comandante do Exército Brasileiro. "O general Tomás é uma pessoa competente e de relevante serviço prestado ao Exército Brasileiro e ao País. E, hoje, ele comanda o nosso Exército com equilíbrio, de uma forma pacífica e fraterna. Tem sido um grande colaborador do Presidente da República. Eu, como pernambucano, fico feliz que o General Tomás ter se tornado um filho de Pernambuco", destacou o ministro.

Escola de Sargentos do Exército em Pernambuco

Sobre a definição de a Escola de Sargentos do Exército ser construída em Pernambuco, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva informou que as tratativas para concretizar o acerto e iniciar as obras estão próximas de acontecer. "Eu acho que é um projeto grandioso. A gente está enfrentando os primeiros arranjos e acertos com relação a licenças ambientais, cobertura vegetal em pequenas áreas com compensação, para que em breve a gente possa dar andamento nisso. Demora um pouquinho para que a gente faça as coisas tudo dentro dos trâmites legais, mas com certeza vai sair (a construção da Escola de Sargentos) e vai ser uma coisa que vai beneficiar o Exército Brasileiro e o Estado de Pernambuco", garantiu o comandante do Exército.

O ministro José Múcio enfatizou que a intenção do Exército é que a Escola de Sargentos fique em Pernambuco. "O exército está tão resolvido em trazer essa Escola de Sargentos para cá que até disponibilizam um imóvel que do exército, e esse imóvel ser transformado em recursos para trazer essa Escola para cá. Essa Escola vai mudar a história daquela região onde ela será instalada. É uma das obras mais importantes dos últimos anos que nós podemos sonhar aqui para Pernambuco", destacou o ministro da Defesa.