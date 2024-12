'Recife vai realizar o maior Réveillon do Brasil', diz Antônio Coelho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em vistoria realizada no palco do Polo Pina, o secretário de Turismo e Lazer do Recife garantiu que toda estrutura ficará montada na quarta-feira (25)

A Prefeitura do Recife, através da Secretaria de Turismo e Lazer, realizou nesta segunda-feira (23) a vistoria no palco do Polo Pina, na Zona Sul da capital, onde será o principal atrativo turístico recifense no Réveillon. Neste ano, a festa da virada, na verdade, terá quatro dias de atrações. Na próxima quinta-feira (26), o rei Roberto Carlos subirá ao palco, que também receberá atrações de artistas locais e nacionais nos dias 28, 29, e 31.

"Venham com seus amigos e familiares curtir os shows em paz. Aproveitar bastante esses dias, pois estaremos participando de um Réveillon de longa escala, mas seguro e organizado", garantiu o secretário de Turismo e Lazer do Recife, Antônio Coelho, em entrevista a TV Jornal. "Estamos felizes com o que estamos vendo (na estrutura de palco) e temos a convicção de que o Recife vai realizar o mais belo e o maior Réveillon do Brasil", complementou.

Vistoria do palco do Réveillon do Recife para os shows da virada do ano de 2024 para 2025 - LEO FREITAS / JC IMAGEM

De acordo com a Prefeitura, cerca de 600 profissionais trabalham na montagem do palco, que faz referência as pontes do Recife. A estrutura está 75% montada para receber a festa e deve ficar completamente pronta na quarta-feira (25), um dia antes dos shows. São 200 toneladas de materiais, entre som, iluminação e estrutura. Ao todo, oito telões de led foram instalados em vários pontos da orla para que todos possam acompanhar cada detalhe das apresentações.

Além de Roberto Carlos, nomes como Cláudia Leitte, Alceu Valença, Priscila Senna, Raphaela Santos, Almir Rouche, Jorge e Mateus, Xand Avião, Nattan, Alok, entre outros artistas. A expectativa dos organizadores do Réveillon do Recife é superar um milhão de pessoas, público presente na última virada.

Segurança

Para garantir a segurança da festa de Réveillon do Recife, a Prefeitura informou que serão empregados cerca de 2 mil profissionais para atuar no evento: Policiais Militares e Civis, Guardas Municipais, Brigadistas, além de seguranças particulares.

Também serão utilizadas câmeras de reconhecimento facial e drones sobrevoarão o local, com o intuito de ajudar a polícia a evitar ações criminosas durante os dias de festa.