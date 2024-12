Grande Recife vai se transformar num centro de fé e evangelização em janeiro com festa da Obra de Maria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em menos de um mês, o Grande Recife será o centro da fé e da evangelização com a chegada de mais de 300 padres e 200 bispos que participarão de retiro e das celebrações litúrgicas, pregações e shows para comemorar os 35 anos da Comunidade Obra de Maria, que acontece entre os dias 17 e 19 de janeiro. São esperadas mais de 40 mil pessoas.

Algumas delegações da África, inclusive, já começaram a desembarcar em Pernambuco, trazendo alegria e a espiritualidade dos 33 países do continente, onde a Obra de Maria realiza importantes trabalhos sociais e evangelizadores. Toda a renda obtida com os ingressos para os dias de festa - que já estão esgotados - será destinada a esses projetos, reforçando o compromisso solidário da comunidade.

O evento contará com apresentações de grandes nomes da música católica, como Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi e Frei Gilson, além de momentos de reflexão conduzidos por pregadores no Teatro Guararapes, que abordarão temas como fé, santidade e esperança.

FORTALECIMENTO ESPIRITUAL E ESTÍMULO AO TURISMO RELIGIOSO

Gilberto Barbosa, fundador da Obra de Maria - Fotos: Roberta Soares/JC

A celebração dos 35 anos da Obra de Maria promete ser um momento de profundo fortalecimento espiritual, reunindo líderes religiosos e fiéis. O evento já tem confirmada a participação de cerca de 200 bispos e 300 padres, o que amplia sua relevância internacional.

A participação de mais de 40 mil pessoas na celebração também impacta diretamente o turismo religioso da região, com hotéis na capital e arredores já com alta taxa de ocupação. Representantes do Vaticano, da Europa e de outros continentes estarão presentes, junto a cardeais, autoridades políticas e empresários que apoiam as ações sociais da comunidade.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS TRÊS DIAS DE CELEBRAÇÃO

Imagem do Padre Marcelo Rossi. Festa dos 35 anos da Obra de Maria se aproxima e deve reunir mais de 40 mil pessoas no Grande Recife - Gabriel Pontual/Divulgacão

No Teatro Guararapes, das 9h às 18h, nos dias 17 e 18 de janeiro de 2025, as presenças confirmadas são de Ironi Spuldaro, Frei Josué, Ir. Zélia Garcia, Patti Mansfield, Prado Flores, Katia Roldi Zavaris, Eto, Luzia Santiago e Família Obra de Maria. Será um conjunto de vozes que falam sobre fé, santidade, entrega, superação e esperança.

Já na Arena, dia 19 de janeiro de 2025, das 14h às 21h, estarão presentes Padre Fábio de Melo, Padre Marcelo Rossi, Frei Gilson, Ir. Kelly Patrícia, Padre Damião Silva, Dunga, Padre João Carlos e a Família Obra de Maria.

CONHEÇA O TRABALHO DA OBRA DE MARIA

A Comunidade Obra de Maria tem 5.100 missionários e voluntários espalhados pelo mundo, sendo expoente da Renovação Carismática. Está presente na África, Europa, Ásia, na América do Norte e em toda América Latina, contabilizando 61 países, entre eles Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, Estados Unidos, Argentina, Itália e França.

O trabalho de evangelização vai muito além do âmbito presencial. Com quase 100 mil seguidores no Instagram e mais de 30 mil inscritos no Youtube, as redes sociais e as transmissões ao vivo fortalecem o suporte espiritual, ampliando o impacto da missão.

Serviço:

Atrações do Teatro Guararapes (Dias 17 e 18 de janeiro)



Frei Josué

Ir. Zélia Garcia

Ironi Spuldaro

Patti Mansfield

Prado Flores

Katia Roldi Zavaris

Luzia e Eto Santiago

Márcio Mendes

Família Obra de Maria



Atrações da Arena de Pernambuco (Dia 19 de janeiro)

Irmã Kelly Patrícia

Padre Fábio de Melo

Frei Gilson

Padre Marcelo Rossi

Eliana Ribeiro

Padre Damião Silva

Dunga

Padre João Carlos

Família Obra de Maria