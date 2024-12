Ação solidária de Natal leva refeições à população em situação de rua no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pelo quarto ano consecutivo, o projeto Nossa Ronda Solidária realiza o Jantar Solidário de Natal no Recife.

O evento, marcado para a próxima sexta-feira, 27 de dezembro. O grupo tem como objetivo distribuir refeições natalinas, sobremesas, presentes e proporcionar momentos de confraternização para pessoas em situação de rua.

Ações ocorrem em locais estratégicos

Neste ano, a ação percorrerá locais como o Viaduto da Caxangá, o Hospital Getúlio Vargas, o Mercado do Cordeiro e o Mercado da Torre, áreas que abrigam grande número de pessoas em vulnerabilidade social.

Além das refeições, o evento contará com a distribuição de presentes e momentos de lazer, como apresentações musicais, visando oferecer uma noite de conforto para quem vive nas ruas da cidade.

Saiba como contribuir para o projeto

O projeto Nossa Ronda Solidária foi criado há quase quatro anos e desde sua fundação, já distribuiu mais de 15 mil refeições e oferece apoio com roupas, kits de higiene e outros itens essenciais.

A ação depende do apoio de voluntários e de doações. Neste ano, as contribuições financeiras estão sendo feitas preferencialmente via Pix, o que facilita a compra de presentes e outros itens diretamente com fornecedores.

As doações podem ser realizadas através da chave: nossarondasolidaria@gmail.com, Banco Bradesco, em nome de Luchino Marchi (conta exclusiva para arrecadação).

