Shows e fogos sincronizados para receber o ano de 2025 no Grande Recife

Nesta terça-feira (31), o Recife dá as boas vindas ao Ano Novo com uma grande programação de shows que acontecem em quatro locais da cidade: orla do Pina, Lagoa do Araçá, Ibura e Morro da Conceição. Atrações como Nattan, Alok, Almir Rouche, Nena Queiroga, André Rio, Geraldinho Lins, Amigas do Brega, MC Troia, João do Morro e Michelle Melo dão as boas vindas a 2025, na nova edição da Virada Recife 2025, nova edição do maior Réveillon da história da capital pernambucana.

Para garantir que o público possa curtir a festa e receber o ano novo com conforto e segurança, a Prefeitura do Recife montou um grande esquema de serviços, incluindo áreas como mobilidade, saúde e controle urbano. Nos quatro dias da Virada, cerca de 4,5 mil servidores de diversas secretarias e órgãos municipais atuarão sob a coordenação do Centro de Operações (COP). “Esse formato de interlocução e gestão integrada com as secretarias municipais já foi testado e deu certo no Réveillon e no Carnaval passados”, afirma o chefe do COP, Anderson Soares.



QUEIMA DE FOGOS

O ano de 2025 será recepcionado com a tradicional queima de fogos no Recife. A Prefeitura, através da Secretaria de Turismo e Lazer, está organizando um belo espetáculo na orla da Zona Sul. O novo ano vai começar iluminado. Na hora da virada, um show de cores vai abrilhantar o litoral recifense, com exibições nos polos Pina e Acaiaca. Cada uma vai ter duração de 10 minutos de muito encanto e emoção.

Este ano, o espetáculo de cores, brilho e diferentes formatos será proporcionado por 15 toneladas de fogos, os quais serão acionados remotamente, via satélite. Sistema, esse, que vai permitir a sincronização das apresentações nos dois polos. A expectativa é proporcionar um grande balé no céu do Recife. Os fogos serão instalados nos círculos de forma a cenografar uma flor de lótus, com a instalação de uma estrutura giratória de 360º, sequencial pivotante e helicoidal.



O espetáculo está garantido, todavia, respeitando as normas estabelecidas pela legislação vigente na cidade. Portanto, a queima de fogos será sem estampido, segundo a prefeitura, "com segurança, responsabilidade e respeito aos recifenses e turistas". Os artefatos serão disparados a partir das balsas, que estarão posicionadas a uma distância de mais de 500 metros da orla.



"O show de fogos é uma das tradições mais esperadas em todo o mundo para celebrar a chegada do novo ano. Os recifenses e os turistas, que escolheram nossa cidade para passar o réveillon, vão assistir a um espetáculo memorável que está sendo preparado para a Virada de 2025. Será uma exibição encantadora de efeitos visuais, que iluminará o céu do Recife. Estamos preparados para oferecer um espetáculo inesquecível, que promete fascinar a todos, de forma segura e tranquila. Por isso, convidamos todos a viverem essa experiência de grande beleza, alegria e celebração do novo ano que está chegando", destacou o secretário de Turismo e Lazer, Antonio Coelho.



TRÂNSITO

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) montou um esquema especial de trânsito para a área do Pina A circulação de veículos na Avenida Boa Viagem - entre a Rua Pereira Costa e o início da Avenida Antônio de Góes, na altura do JCPM Trade Center - será bloqueada a partir das 14h até as 6h. Nesse período, os condutores que vêm pela Avenida Boa Viagem deverão girar à esquerda na Rua Pereira Costa, depois à direita na Avenida Conselheiro Aguiar para seguir no sentido Centro.



No trecho entre a Rua Pereira da Costa e a Avenida Antônio de Góes, será proibido parar e estacionar durante o período de interdição. O perímetro também engloba as Ruas Capitão Rebelinho, Eduardo Jorge e Comendador Moraes, além da Avenida Conselheiro Aguiar. Haverá desvio na Avenida Herculano Bandeira para a Avenida Domingos Ferreira. Já a Rua Capitão Rebelinho, nas proximidades da Herculano Bandeira, ficará disponível exclusivamente para acesso de moradores da região e serviços de utilidade pública.



A CTTU orienta a população para que chegue cedo à festa, a fim de evitar retenções. Os condutores também devem estar atentos à sinalização que proíbe estacionamento e à orientação dos agentes de trânsito. A fiscalização será rigorosa e o veículo flagrado estacionado em local proibido, sobre calçadas ou em fila dupla, corre o risco de ser rebocado. Já o motorista pode receber multas entre leve, média e grave, no valor de R$ 88,38 (três pontos na CNH), R$ 130,16 (quatro pontos na CNH) ou 195,23 (cinco pontos na CNH).

EXPRESSO RÉVEILLON

Em parceria com o Grande Recife Consórcio de Transportes, o Expresso Réveillon funcionará a partir dos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna. Os motoristas podem deixar os carros nos shoppings e pagar R$ 15,00 pela pulseira de ida e volta, indo de ônibus até a orla do Pina. Os pagamentos poderão ser realizados através de PIX, Cartão de Débito e Cartão de Crédito. Cada shopping poderá cobrar a tarifa de estacionamento e a primeira viagem está prevista para começar às 18h.

TELÃO NO ACAIACA

Os recifenses e turistas, que optarem por celebrar a virada do ano nas imediações do tradicional Edifício Acaiaca, poderão acompanhar os shows programados para o dia 31 de dezembro na orla do Pina. Assim como no ano passado, será montado um grande telão, no qual será transmitida toda a programação do polo Pina.

RESTRIÇÕES

A Secretaria Executiva de Controle Urbano (Secon) terá 280 servidores trabalhando em três turnos para garantir o ordenamento da área onde serão realizados os shows no Pina, bem como no entorno. Serão instalados 15 pontos de barreiras com equipes fixas realizando a fiscalização integrada com a Guarda Municipal do Recife e a PMPE.

É importante a conscientização da população para as regras sobre o que será permitido e proibido no local durante a festividade. Durante todo o período de shows, será proibida a entrada de coolers no local das apresentações. A vedação atende a uma recomendação da Polícia Militar, segundo a qual os equipamentos podem ser utilizados como armas em eventuais brigas. Bolsas térmicas estão liberadas.

E o mais importante: qualquer recipiente de vidro estará proibido e será apreendido na entrada. Ombrelone, toldos, cercados e quaisquer outros equipamentos que denotem instalação ou demarcação de espaço estarão proibidos. Fogos de artifício também não são liberados no local das apresentações.



NA AREIA

Na noite da virada do ano - especificamente na faixa de areia fora do perímetro dos shows - também é preciso observar as regras. A demarcação de espaço - privatização de área pública - é vedada e será fiscalizada. Mesas, cadeiras e toldos são proibidos. Coolers estão liberados, mas desde que os recipientes não sejam de vidro. A Secon alerta que a população deve ter bom senso e levar cadeiras apenas para proporcionar maior conforto às pessoas idosas. Com relação ao uso de fogos, a dica é compartilhar com família e amigos o show pirotécnico oferecido pela Prefeitura. Cada barraca da praia ou quiosque de côco poderá disponibilizar 20 jogos de mesa e cadeiras. Além disso, também ficam liberados para colocar dois banheiros químicos cada - masculino e feminino. Som mecânico, cercados e toldos são terminantemente proibidos.

PROGRAMAÇÃO DO RECIFE:



Virada Recife - Orla - A partir das 18h30

Patusco

Almir Rouche

Matheus Moraes

Alok (virada do ano)

Nattan

Juciê





Lagoa do Araçá

19h - Nena Queiroga

20h30 - Romero Ferro

22h - André Rio

23h30 - Geraldinho Lins

1h - Banda the Rossi

DJ Incidental nos intervalos

Ibura

17h30 - Gustavo Travassos

19h 20h - Alan di Boa

20h30 - Barbarize

22h - Valquiria Santana

23h30 - Amigas do Brega

1h - Manoel Netto

DJ Jhon Jhonis nos intervalos

Morro da Conceição

17h - Lucas dos Prazeres

18h - Missa

19h30 - Banda de Pau e Corda

21h - MC Elvis

22h30 - MC Troia

0h30 - Michelle Melo

2h - João Do Morro

DJ Vibra nos intervalos

Imagem do Réveillon de Jaboatão dos Guararapes 2025 que terá Dilsonho, no show da virada - Chico Bezerra/PMJG

RÉVEILLON EM JABOATÃO DOS GUARARAPES

A virada de ano em Jaboatão dos Guararapes também terá shows e queima de fogos sem estampido. No último dia do ano, nesta terça-feira, na orla de Candeias, a festa da virada começará às 19h, sob o comando da Orquestra 90 graus e convidados: Jeanny Cris, Fabinha Nunes, Grupo Samba Que Eu Gosto, Rafa Pesadão e a Companhia de Dança Valdeck Farias. Em seguida, a festa continua no ritmo do Forró do Loirão. Mano Walter continuará a programação, colocando o povo pra dançar muito! Em seguida, o DJ 7K agitará o público com suas batidas. E nas primeiras horas de 2025, quem vai garantir a animação é a cantora Cláudia Leitte.

Também no dia 31, no polo de Jaboatão Centro, a partir das 19h, Tio Bruninho começa a festa, com muita alegria para a criançada se divertir. Em seguida, terá a Orquestra Evocações e convidados: Alisson Príncipe, Rucca e banda, Antônio Alberto, Condinho, Léo Hall. Rogério Som animará todo o público e a cantora Priscila Senna encerrará a programação, com músicas que marcam o brega pernambucano.

Videomonitoramento em tempo real

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes terá mais uma ação para garantir a segurança do público que irá curtir os quatro dias da programação do Réveillon, na orla de Candeias. Totens com 150 câmeras de alta performance - três câmeras em cada totem - foram instalados ao longo do trecho da orla. Também será utilizado um drone de última geração, permitindo maior cobertura.



A tecnologia de videomonitoramento LidEye permite que as imagens sejam transmitidas em tempo real para a Secretaria de Defesa Social do Estado (SDS), garantindo o monitoramento das áreas com algoritmos avançados de Inteligência Artificial (IA). Também permite que sejam enviados alertas instantâneos, classificados por gravidade, possibilitando respostas ainda mais rápidas das equipes de segurança.

Além desta medida, um efetivo de cerca de 1.800 profissionais estarão envolvidos no esquema de segurança organizado pela Prefeitura, em parceria com a SDS.

Mais de 800 Policiais Militares farão a segurança nos quatro dias de festa no município, com apoio da Guarda Civil Municipal, Agentes de Trânsito e de Transporte, Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, além da segurança privada.

Restrições

Fica proibido também em Jaboatão a colocação de toldos, mesas e cadeiras no trecho do evento na orla. Objetos perfurantes e de vidro também estão proibidos.

Programação em Candeias

Orquestra 90 graus e convidados

Forró do Loirão

Mano Walter

DJ 7K

Claudia Leitte

Réveillon em Olinda

O Réveillon em Olinda promete ser uma grande celebração para dar as boas-vindas ao ano de 2025 com a tradicional queima de fogos em quatro pontos da cidade. Na Orla, serão dois pontos: na Ilha da Amizade, em frente à Praça Duque de Caxias; em Bairro Novo, em frente ao Colégio Dom, em Casa Caiada; o terceiro no Alto da Sé e o quarto no Alto da Conquista.



Antes da virada do ano, a partir das 20h, o evento contará com a circulação de Orquestras de Frevo na orla da cidade desfilando ao longo de 1 km do trecho interditado para o público festejar o ano novo com segurança e tranquilidade.





