Compesa atualiza calendário de abastecimento de água a partir desta sexta (3). Veja como será na sua cidade

Racionamento de água em Pernambuco vai ficar mais severo, em função da falta de chuvas e da escassez de água nos reservatórios, que impacta as cidades

Os consumidores de Pernambuco precisam ficar atentos para a atualização que a Compesa vai fazer nos calendários de abastecimento de água, a partir desta sexta-feira (3). Os dias e os horários que o líquido chegará às torneiras vai depender do monitoramento dos reservatórios nas cidades impactadas pela redução dos níveis dos mananciais.

O anúncio da necessidade de ampliar o racionamento de água foi feito pela Compesa, Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento e Apac na terça-feira (31), durante coletiva de imprensa. A previsão climática, de janeiro a março, indica acumulado de chuvas normal ou abaixo da normal e temperaturas acima da média. Essas condições estão contribuindo para uma rápida evaporação da água nos mananciais.

De acordo com a Compesa, dos 172 reservatórios usados para captação de água em todo o Estado para abastecimento humano, 16 estão em nível crítico e 37 em nível de alerta. Além disso, a totalidade dos municípios de Perambuco está em estado de seca moderada ou fraca.

VEJA O CALENDÁRIO

A partir desta sexta (3), o calendário atualizado do abastecimento de água do Estado estará disponível no site da Compesa (entre aqui). Pelo link é possível acompanhar como ficará a situação por cidade e por localidade. Também é possível consultar pelo aplicativo e pelo canal de atendimento 0800 081 0195.

No caso dos 16 mananciais que está em nível crítico, 14 municípios serão impactados: Água Belas, Calçado, Chã Grande, Gravatá, Jurema, Lajedo, Saloá, Camutanga, Chã de Alegria, Ferreiro,

Ribeirão, Timbaúba, Vicência e Santa Filomena.

Algumas dessas cidades já vivem em regime severo de racionamento antes mesmo da revisão do calendário. É o caso de Gravatá, sem nenhum dia de abastecimento previsto para janeiro de 2025, além de Calçado, com previsão de 3 dias de abastecimento e outros 6 com abastecim ento parcial.

Já Chã Grande teria 4 dias com água e 4 em situação parcial. No caso de Santa Filomena, a estimativa era de 5 dias com abastecimento ao longo de todo o mês. Os 37 reservatórios que estão em nível de alerta impactam diretamente 48 municípios.

Exército tem, atualmente, 870 carros-pipa em Pernambuco - Divulgação

CARROS-PIPA

Para mitigar os efeitos da ausência de chuvas, medidas emergenciais estão sendo adotadas pela Compesa, como reforço da frota de carros-pipa. Nesta quinta-feira (2), a empresa iniciou uma nova fase de credenciamento de pipeiros para atendimento em vários municípios. SAegundo o presidente da Cmpesa, Alex Gomes, a expectativa é aumentar o número de carros-pipa de 100 para 300.

Para agilizar a contratação, a Compesa está disponibilizando um telefone exclusivo para o atendimento dos pipeiros interessados, prestando informações e orientações para o cadastramento emergencial dos veículos. O atendimento será pelo telefone 81 3412 9722, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h.

A medida é uma das ações definidas para enfrentar a escassez de chuvas e o baixo nível de diversos mananciais. Esse suporte os pipas servirá para complementação do abastecimento nas cidades com maior dificuldade hídrica.