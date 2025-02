Homens armados invadem e roubam fiação elétrica de estação de água da Compesa; Litoral Sul tem abastecimento comprometido

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Uma ação criminosa na Estação Elevatória de Água Bruta de Bita, na noite da última quinta-feira (20), comprometeu o abastecimento de água de Porto de Galinhas, Muro Alto e outras praias do Litoral Sul do Estado. De acordo com a Compesa, homens armados invadiram a unidade e levaram toda a fiação elétrica, alguns equipamentos e ainda vandalizaram o equipamento, que compõe o Sistema Suape. Na ação, dois funcionários que estavam de plantão no local foram feitos reféns, mas passam bem.

Ainda segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento, diante da falta de condições de operação, algumas localidades da região estão com abastecimento de água suspenso, tais como: Gaibu e praias de Suape (Cabo de Santo Agostinho), Muro Alto e Nossa Senhora do Ó, no Ipojuca, além da parte baixa do município. Além disso, há registros de queda de vazão em Porto de Galinhas e no Complexo Industrial de Suape.

A Compesa informou que equipes técnicas da companhia foram até o local para avaliar os danos e adotar as providências necessárias para o restabelecimento da estação elevatória, já que o equipamento é essencial para o pleno funcionamento do Sistema Suape. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado nas áreas afetadas até às 20h desta sexta-feira (21), após a conclusão dos serviços.

Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pela própria Companhia para que as autoridades policiais investiguem a ocorrência.

Posicionamento da Compesa

Em comunicado enviado à imprensa, a Compesa lamentou que 'fatos como esses, que trazem tantos prejuízos à população, aconteçam'. A empresa lembra que, além do trabalho que precisará ser feito agora para o restabelecimento dessa unidade, técnicos estão mobilizados na execução da obra emergencial para implantação de uma nova captação no Rio Ipojuca para atendimento ao Complexo Industrial de Suape. Parte do Complexo possui uma demanda 180 l/s de água do Sistema Suape e a intervenção permitirá que esse volume passe a ser destinado para a ETA Suape, disponibilizando mais água para atendimento à população.





A investida criminosa ocorreu no mesmo dia em que a Compesa anunciou a entrega da obra emergencial para reativação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Porto de Galinhas, uma ação que permitiria eliminar o rodízio nas praias de Porto e Muro Alto.

Além da revitalização na unidade, foi reativada a antiga captação de Porto de Galinhas no Riacho Arimbi. A entrega teve como objetivo imediato trazer a segurança hídrica necessária às praias durante o Carnaval, quando aumenta significativamente a população flutuante, e mesmo depois dos festejos.