Virada 2025: secretária executiva estadual faz balanço da segurança nas festas

Após o fim das festas, secretária executiva de defesa social do Estado de Pernambuco faz balanço da operação de segurança no final do ano

As celebrações de Réveillon, em decorrência da grande aglomeração de pessoas em espaços públicos, gera preocupações, principalmente no que diz respeito à segurança.

Com a chegada do novo ano e o fim das festividades, a Secretaria de Segurança e Defesa Social do Estado de Pernambuco faz um balanço das operações do Réveillon, através da secretária executiva Dominique de Castro Oliveira em entrevista à Rádio Jornal.

“Fizemos o planejamento por muitos meses. Foram cerca de quatro meses de reuniões constantes, não só com as nossas alternativas, mas também com as prefeituras envolvidas, organizadores privados e tivemos como resultado dias muito tranquilos e muito alegres”, observa a secretária.

Reconhecimento facial

Com o uso de câmeras equipadas com tecnologia de reconhecimento facial, a polícia militar foi capaz de prender dois suspeitos de crimes violentos com mandados de prisão preventiva em aberto na noite do dia 31.

Um deles, acusado de homicídio de um adolescente de 14 anos e, o outro, acusado de roubo e extorsão mediante violência.

A secretária ressalta que, apesar da ajuda da tecnologia, essa não é a única etapa para chegar aos acusados.

“A máquina nunca vai me dizer quem eu vou ou não prender, ela vai me dar um indicativo de que talvez aquela pessoa corresponda a outra para ajuda da Justiça. A partir daí todo o processo é conduzido por uma pessoa”, explicou em entrevista à Rádio Jornal.

“Checa-se a validade do mandado e se aquela pessoa efetivamente tem similaridades com a foto do mandado, se tudo isso se confirmar conseguimos retirar um criminoso das ruas”, concluiu.