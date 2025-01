Prefeitura do Recife entrega conjunto de intervenções urbanísticas na Vila Todos por Todos, no Ibura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Prefeitura do Recife entregou, neste sábado (4), um conjunto de intervenções urbanísticas na Vila Todos Por Todos, situada no bairro da Cohab/Ibura de Cima. O pacote de obras inclui a pavimentação e drenagem das ruas Olinda, da Paz, da União e Amazonas, além das transformações urbanas promovidas pelo programa Mais Vida, com área de convivência, revitalização das fachadas, novo pórtico e melhorias no paisagismo. A comunidade foi visitada pelo prefeito João Campos, que inaugurou as obras junto com a população.

"Eu lembro da última vez que estive aqui, quando viemos dar a Ordem de Serviço. Na ocasião, pedi para que a obra fosse preparada para que os moradores pudessem passar a noite de Natal com a obra concluída. Estamos inaugurando hoje, 4 de janeiro, mas no Natal a rua já estava pronta. Hoje, não estamos tirando uma obra do papel, não é uma linha da planilha que eu monitoro, que agora ela terá uma bolinha verde, indicando que foi cumprida. Isso aqui é a realização dos sonhos de muitas famílias”, destacou o prefeito João Campos.

“Não vamos parar por aqui. Nos primeiros seis meses deste ano, começaremos a obra da duplicação da ladeira da Cohab, para melhorar toda a mobilidade da área. Mas o que é mais importante, eu publiquei um decreto de desapropriação de 35 mil metros quadrados, que será o futuro Parque Municipal do Ibura. Vamos criar o primeiro parque municipal da localidade e quero ver as crianças, os idosos e as famílias aproveitando esse espaço”, anunciou o prefeito, na ocasião.

ÁREA REFORMADA



A Vila Todos por Todos passou por uma importante transformação, com ações do Gabinete de Inovação Urbana (GIURB), através do Mais Vida, programa que visa melhorar a infraestrutura, promover a inclusão social e valorizar o ambiente urbano. Um dos destaques do projeto foi a criação de uma área de convivência, projetada para estimular a interação entre os moradores e oferecer um espaço seguro, agradável e funcional.

O vice-prefeito e secretário de Infraestrutura do Recife, Victor Marques, comentou sobre a obra: "É uma grande alegria estar aqui no meu quarto dia como vice-prefeito e secretário de Infraestrutura da nossa cidade. Hoje, tenho a oportunidade de entregar uma obra de grande complexidade, que inclui drenagem, calçamento e pintura da via, sempre com muito diálogo com a comunidade. O inverno está chegando e a cidade se prepara para enfrentá-lo. Tenho certeza de que este será um inverno diferente para a comunidade. Agora, todos poderão transitar pela região sem ter que se preocupar com barro, sem tropeçar ou cair em poças de esgoto. Tudo isso é fruto de um trabalho conjunto", afirmou Vitor.

A revitalização das fachadas das 45 casas no perímetro foi realizada com um cuidadoso planejamento, utilizando cores harmoniosas que dialogam com o entorno. Para as crianças, foram inseridas pinturas temáticas e lúdicas de primeira infância, proporcionando um ambiente mais acolhedor e divertido.

O comércio local também ganhou destaque no plano de ações. Foram instaladas quatro placas de ruas, uma placa-mapa destacando os comércios locais e seis placas sinalizadoras para os estabelecimentos, fortalecendo a economia e facilitando a identificação dos serviços. Um pórtico foi construído na entrada da vila, demarcando a identidade renovada do espaço.

Já as melhorias no paisagismo incluem a instalação de vasos com mudas ornamentais e a construção de cinco canteiros também com mudas ornamentais.