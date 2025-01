Como consultar IPVA 2025? Veja passo a passo completo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é uma das principais obrigações anuais de quem possui um veículo registrado no Brasil.

Além de garantir o cumprimento das normas tributárias, o pagamento do imposto é indispensável para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), documento obrigatório para circular em vias públicas.

Por isso, entender como consultar os valores, prazos e formas de pagamento é fundamental para organizar suas finanças e planejar o orçamento do ano.

A boa notícia é que o processo de consulta do IPVA 2025 está cada vez mais prático, podendo ser feito online, diretamente nos sites das secretarias estaduais de Fazenda ou dos Departamentos de Trânsito (Detrans).

Passo a passo

1. Acesse o site do Detran ou Secretaria da Fazenda do seu estado. Você pode pesquisar na internet por "consulta IPVA 2025" e acrescentar o estado. Verifique se o endereço termina em "gov.br". Caso seu carro esteja registrado em Pernambuco, acesse aqui.

2. Clique em "Consulta online de débitos e geração dos boletos de pagamento".

Consulta do IPVA pode ser feita completamente online - Site do Detran-PE

3. Faça login com sua conta gov.br.

4. Em seguida, a página mostrará os veículos registrados em seu nome ou compartilhados com você. Selecione "ver detalhes" no veículo em que deseja consultar o imposto.

5. Na página seguinte, clique em "consultar débitos".

6. Clique na aba "guias de pagamento" e digite o CPF do proprietário.

7. A página mostrará os débitos pendentes do veículo, incluindo taxa de bombeiros, licenciamento e IPVA. Aparecerão 11 débitos referentes ao IPVA: uma cobrança única, com desconto de 7%, e dez parcelas que somam o valor integral do imposto do veículo, para quem deseja pagar parcelado.

8. Selecione a cobrança que deseja pagar e clique em "imprimir débitos". O sistema gerará o boleto, que deve ser pago até o vencimento. Caso contrário, é necessário repetir o processo e gerar uma nova cobrança.