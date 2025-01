Cresce o número de clientes regularizados da Neoenergia Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em 2024, Pernambuco registrou uma queda no número de ligações elétricas clandestinas, os famosos Macacos. Veja os benefícios da regularização.

Visando a segurança da população, a Neoenergia Pernambuco, distribuidora de eletricidade, conseguiu expandir bastante a quantidade de clientes regularizados, enquanto o número de clientes clandestinos esteve em queda em 2024. A empresa desenvolveu diversas ações em municípios do estado, fazendo com que mais de 70 mil clientes deixem o consumo clandestino e passem a usar a energia de maneira regularizada.

As ligações de energia clandestinas, conhecidas como Macacos, são extremamente perigosas e tem um alto risco de incêndios.

Benefícios da regularização de energia

Com a regularização, os clientes baixa renda podem ter acesso a benefícios de programas sociais federais , como a Tarifa Social, que fornece descontos de até 65% nas faturas de energia. Além disso, os clientes também podem ter acesso à iniciativa Projeto Energia com Cidadania, que realiza a troca de lâmpadas convencionais por LED de maneira gratuita.

Além das ligações clandestinas serem um muito perigosas, elas ainda prejudicam a distribuição de energia, podendo ocasionar interrupções em algumas localidades. Ademais, furtar energia é considerado crime e é previsto em lei no 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até 8 anos de prisão.