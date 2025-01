Chuva forte persiste no Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco: veja cidades com maior volume

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Chuvas fortes, iniciadas na madrugada do sábado (11), continuam a atingir municípios do Agreste e Sertão do Estado de Pernambuco neste domingo

Municípios pernambucanos enfrentam mais um dia de alerta para chuvas intensas, e a tendência é de permanência da precipitação de moderada a forte até a próxima quarta-feira (15) em várias regiões do Estado.

Duas cidades do Sertão (Sertânia e Bodocó) e uma do Agreste (Iati) registraram chuvas acima dos 100 milímetros na madrugada deste domingo (12).

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou a lista dos municípios com maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas.

Sertânia - 139,75 mm

Bodocó - 111,71 mm



Iati - 102,47 mm

Dormentes - 70,78 mm



Iguaracy - 65,48 mm



Panelas - 44,46 mm



Terezinha - 43,7 mm



Garanhuns - 42,21 mm



Paranatama - 42,08 mm



Água Preta - 40,95 mm



Bom Conselho - 38,6 mm



Lagoa do Ouro - 37,4 mm



Tamandaré - 36,23 mm



São João - 32,05 mm



Custódia - 31,93 mm



Sanharó - 29 mm



Belo Jardim - 28,36 mm



Jucati - 27,51 mm



Arcoverde - 26,02 mm



Jatobá - 25,99 mm



São José da Coroa Grande - 25,7 mm



Barreiros - 25,65 mm



Lagoa Grande - 25,19 mm



Araripina - 23,68 mm



Cabo de Santo Agostinho - 22,98 mm



Tacaratu - 22,85 mm



Dormentes - 22,84 mm



Barreiros - 21,46 mm



Altinho - 21,4 mm



Petrolândia - 21,3 mm

Nas redes sociais, vários perfis registraram o impacto das chuvas, acompanhadas de ventos fortes, raios e trovões.

A população deve seguir as orientações da Defesa Civil, através dos telefones: 199 ou 81 3181-2490.

Em Sertânia, há ocorrência de grande volume de chuvas no Sertão de Pernambuco, com 140 mm acumulados em 24 horas.

Em Arcoverde, no Sertão do Estado, o Giro das Cidades (@girodascidades) relatou a ocorrência das precipitações, relâmpago e trovão na noite do sábado (11).

Em Belo Jardim e em Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, a manhã deste domingo (12) permanece com chuva, segundo registros do Pernambuco em Foco (@pernambucoemfoco).

Também no Sertão, a prefeita de Sertânia, Pollyanna Barbosa Abreu, publicou vídeo em que mostra as ruas da cidade alagadas na noite do sábado (11).

De acordo com a Apac, as chuvas permanecerão de moderadas a fortes até a quarta-feira, dia 15, no Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco. Para as demais regiões do Estado, incluindo a Metropolitana, a tendência de precipitação é de chuvas moderadas até a terça-feira (14).