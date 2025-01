Chuvas em Pernambuco: Apac renova 'estado de atenção' para todo o Estado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As chuvas que vêm atingindo todo o estado de Pernambuco nos últimos dias devem continuar durante esta terça-feira (14).

De acordo com o último aviso meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as chuvas devem permanecer com maior duração e intensidade na região do Sertão. Já no Agreste e litoral, "as chuvas devem ser predominantemente moderadas", informa a agência.

A Prefeitura do Recife também renovou o alerta de 'estágio de atenção' na capital pernambucana.

De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP), num período de 6h, foram registradas chuvas que chegaram a 66,5 mm no pluviômetro de Nova Descoberta.

As entidades reforçam que, em caso de necessidade, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil através do número 0800 081 3400. Além disso, cinco abrigos estão abertos preventivamente.

Confira o acumulado de chuvas nas últimas 3h

Recife - 69,81 mm (UPA Nova Descoberta - APAC)

Recife - 58,2 mm (Compesa - Alto Da Esperança [G])

Recife - 53,66 mm (Guabiraba - APAC)

Tacaratu - 40,72 mm (Tacaratu - APAC)

Recife - 38,9 mm (Universidade Federal Rural de Pernambuco)

Recife - 38,4 mm (Compaz - Alto Sta. Terezinha [G])

Recife - 30,2 mm (Brega E Chique [G])

Camaragibe - 29,8 mm (Convento Carmelo [G])

Olinda - 28,09 mm (Tabajara)

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />