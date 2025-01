Metrô do Recife: ramal Camaragibe e Linha Sul têm operações paralisadas nesta terça-feira (14)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estações Barro e Camaragibe da linha centro do Metrô do Recife sofrem paralisação devido a alagamento e curto-circuito causados pelas chuvas

A circulação de trens no Metrô do Recife foi parcialmente paralisada na manhã desta segunda-feira (14) devido a problemas causados pelas chuvas intensas que atingem o estado.

Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o ramal Jaboatão da Linha Centro foi suspenso por volta das 5h40 após o avanço de águas sobre os trilhos no trecho entre as estações Cavaleiro e Coqueiral.

Com o escoamento das águas, os trens voltaram a operar no ramal Jaboatão ainda pela manhã. Contudo, o ramal Camaragibe permanece fora de operação, devido a um problema registrado às 6h20 na subestação Rodoviária. Às 07h20, a CBTU confimrou a paralisação da Linha Sul, que faz o percurso até Cajueiro Seco, Zona Sul de Jaboatão dos Guararapes.

A CBTU informou que a falha pode ter sido ocasionada pela queda de um raio, o que resultou na interrupção da energia elétrica e na impossibilidade de funcionamento desse trecho.

Já a estação Camaragibe segue inoperante devido a um curto-circuito na estrutura elétrica. A linha de ônibus emergencial 2481 TI Camaragibe/TI TIP foi ativada enquanto a estação permanece fechada.

Chuvas intensas

As fortes chuvas que têm atingido Pernambuco desde o início da semana agravam os desafios da mobilidade na região.

Segundo o último aviso meteorológico da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), as precipitações continuam nesta terça-feira (14).

No Agreste e na Região Metropolitana do Recife, a previsão é de chuvas moderadas, mas com potencial para causar novos alagamentos e complicar ainda mais a infraestrutura do transporte público.

Veja vídeo do alagamento nas estações do ramal Jaboatão

Confira nota da CBTU:

"CBTU informa que a circulação de trens no ramal Jaboatão da Linha Centro do metrô foi paralisada por volta das 05h40 devido ao nível das águas que avançaram sobre os trilhos no trecho Cavaleiro /Coqueiral. Com o escoamento das águas, os trens voltaram a circular nesse ramal de Jaboatão.

Ainda por volta das 06h20 houve um problema na subestação Rodoviária, o que paralisou o ramal Camaragibe e pode ter sido ocasionado por um raio.

As equipes de manutenção foram acionadas e já seguiram para o local a fim de avaliar a situação e só depois de uma análise técnica vamos ter uma posição sobre a normalização da operação."