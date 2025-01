Prévias de Carnaval 2025: Prefeitura de Olinda inicia cadastramento para empreendedores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cadastro é gratuito e tem como objetivo organizar o trabalho nas áreas de tabuleiro, porta e janela, durante as festividades carnavalescas

A Prefeitura de Olinda inicia nesta quarta-feira (15/01) o cadastramento para empreendedores interessados em atuar nas prévias do Carnaval nas modalidades de Tabuleiro e Porta e Janela.

O cadastro é gratuito e estará disponível até o dia 29 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 09h às 13h, na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Os interessados devem comparecer pessoalmente com documentos pessoais.

O objetivo do cadastro é autorizar a comercialização de alimentos, bebidas, adereços e artesanato nas ruas do Sítio Histórico de Olinda durante as festividades de pré-Carnaval.

A iniciativa visa organizar e garantir um ambiente seguro para os empreendedores e foliões durante o evento, proporcionando uma experiência mais segura e bem estruturada para todos os envolvidos.

Abaixo, veja todas as informações importantes sobre o cadastramento.

Período de cadastramento:

Início: 15 de janeiro de 2025

Término: 29 de janeiro de 2025

Horário: De segunda a sexta-feira, das 09h às 13h

Local de cadastro:

Endereço: Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento Urbano – Estrada do Bonsucesso, 306 – Bonsucesso, Olinda.

Documentos necessários:

Os interessados devem levar documentos pessoais (original e cópia):

RG



CPF



Comprovante de residência



Registro fotográfico.

