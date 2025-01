Incêndio atinge pátio de indústria de aço no Curado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Um incêndio de grandes proporções consome, desde a tarde deste domingo (19), o pátio de materiais recicláveis da indústria de aço Gerdau, localizado na BR-232, no bairro do Curado, no Recife.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 16h, mas moradores relataram sinais de fumaça já no início da tarde. Inicialmente, duas viaturas foram deslocadas para controlar o fogo, uma para o combate às chamas e outra de comando operacional.

Na manhã desta segunda-feira (20), uma terceira viatura foi enviada ao local para reforçar os trabalhos, que seguem intensos.

Combate ao fogo



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o incêndio se concentra na área externa do estabelecimento, onde estavam armazenados materiais recicláveis. O trabalho das equipes foi realizado em parceria com a brigada de incêndio da própria indústria.

"A atuação contou com o isolamento da área e o uso de retroescavadeiras para revolver os materiais e criar aceiros, com o objetivo de impedir a propagação do fogo para outras áreas do pátio", destacou o CBMPE em nota.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram ainda muita fumaça na área do incêndio. Até o momento não há registro de vítimas.

Ás 17h desta segunda-feira (20), o CBMPE informou que os trabalhos para conter o fogo seguem acontecendo no local.

Confira a nota da Gerdau na íntegra:

"A Gerdau confirma a ocorrência de um incêndio neste domingo (19) no pátio de sucata da unidade Açonorte, localizada em Recife (PE). A companhia ressalta que a sua brigada de incêndio e o Corpo de Bombeiros da região foram acionados imediatamente e continuam trabalhando para extinguir os focos de incêndio. A companhia informa que não houve feridos e que a causa do ocorrido está sendo investigada."



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />