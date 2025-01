VÍDEO: Carro em alta velocidade invade calçada e atinge pedestre no interior de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O motorista atingiu homem e portão de uma casa, câmeras de segurança registraram o momento, que aconteceu em João Alfredo, no agreste do Estado

Um homem de 49 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado enquanto caminhava na calçada. O ocorrido foi na cidade de João Alfredo, no agreste de Pernambuco.

Um carro desgovernado o atingiu, e em seguida invadiu uma residência. O impacto foi tão forte que o portão do imóvel foi arrancado, e o veículo ficou completamente destruído.

Outras mulheres que estavam no local, perceberam a chegada do carro e conseguiram atravessar a rua.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro acertou a vítima. O pedestre tentou escapar ao perceber o veículo em alta velocidade, mas não conseguiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado tanto para o pedestre, que teve fraturas graves nas pernas, como para o motorista, de 51 anos, que também ficou ferido.

Ocorrência foi registrada nas primeiras horas da manhã

O atropelamento aconteceu na manhã desta quinta-feira (23), por volta das 5h58, na Rua 13 de Maio.

Após atingir o pedestre, o carro seguiu em direção a uma casa, derrubando o portão de metal e causando estragos na estrutura do imóvel.

A parte frontal do veículo ficou totalmente comprometida - Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de Pernambuco informou, em nota, que inciou as investigações para apurar as circunstâncias do atropelamento.

De acordo com a corporação, "O condutor do veículo, um homem de 51 anos, teria perdido o controle da direção e acabou atingindo outro homem, de 49 anos, e colidiu com uma casa. As diligências estão em curso para o total esclarecimento de todos os fatos".

Câmera de segurança registrou o momento, confira: