Após incêndio que afetou abastecimento de água na RMR, Compesa deve retomar operação nesta quarta-feira (29)

Na madrugada da última terça-feira (28), um incêndio foi registrado em uma unidade do maior sistema de abastecimento de água de Pernambuco, o Sistema Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e não houve registro de vítimas.

O acidente, que pode ter sido causado pelas fortes chuvas registradas na região, danificou equipamentos eletromecânicos e quadros de comando. Bairros de Jaboatão dos Guararapes e do Cabo de Santo Agostinho, atendidos por Pirapama, tiveram o abastecimento suspenso.

Alguns bairros do Recife também foi impactados com falta de água, baixa pressão e redução do tempo do abastecimento porque o sistema opera de forma integrada ao Sistema Tapacurá.

Menos de 24 horas após o incêndio, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) conseguiu retomar a operação em três dos quatro conjuntos motobombas. De acordo com a Companhia, o quarto entra em operação ainda nesta quarta-feira (29) e a distribuição de água será retomada.

A Compesa esclareceu que o processo precisa ser feito de forma gradual e demanda tempo para o enchimento das adutoras e reservatórios. A expectativa é que a distribuição de água seja iniciada hoje, a partir do meio-dia.

Áreas afetadas com falta de água (Sistema Pirapama)

Cabo de Santo Agostinho: Área central do município, Paiva, Itapuama, Ponte dos Carvalhos e Pontezinha.

Jaboatão dos Guararapes: Barra de Jangada, Cajueiro Seco, Candeias, Comportas, Curcurana, Jardim Prazeres, Lagoa das Garças, Massangana, Massaranduba, Muribeca, Piedade, Prazeres, Sotave e Tieta.

Recife: Afogados (parte), Boa Viagem, Brasília Teimosa, Cabanga, Coque, Imbiribeira, Ilha de Joana Bezerra, Ipsep, Pina, Santo Antônio e São José.

Áreas afetadas com baixa pressão e redução no tempo de abastecimento (Sistemas Pirapama e Tapacurá)

Recife: Afogados (parte), Aflitos, Alto do Mandú, Apipucos, Areias, Barro, Bongi, Boa Vista, Brasilit, Caçote, Casa Amarela, Casa Forte, Coelhos, Cordeiro, Derby, Dois Irmãos, Engenho do Meio, Espinheiro, Estância, Graças, Ilha do Leite, Ilha do Retiro, Iputinga, Jardim São Paulo, Jiquiá, Madalena, Mangabeira, Mangueira, Macaxeira, Monsenhor Fabrício, Monteiro, Mustardinha, Paissandu, Poço da Panela, Prado, Roda de Fogo, Rosarinho, Sancho, San Martin, Santo Amaro, Santana, Soledade, Tejipió, Torrões, Várzea e Zumbi.