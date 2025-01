Moradores de Vicência começam a receber ajuda após fortes chuvas em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A cidade de Vicência, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi a mais afetada pelas fortes chuvas registradas nesta terça-feira (28). Segundo a prefeitura, 101 casas foram invadidas pela água, deixando 252 pessoas desalojadas.

O temporal, que acumulou 75 mm de chuva em apenas 12 horas, superou a média histórica para o mês de janeiro, conforme dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

A TV Jornal esteve no centro da cidade e registrou ruas cobertas de lama e móveis destruídos. Muitos moradores relataram que perderam tudo.

Apesar da gravidade da situação, nem todas as famílias aceitaram sair de suas casas. A prefeitura informou que as pessoas que optaram por deixar suas residências foram encaminhadas para casas alugadas com auxílio do município ou para um abrigo na Escola Municipal Luiz Maranhão.

Uma das vítimas foi a dona de casa Maria do Socorro, que teve sua moradia invadida pela água e perdeu tudo. "Agora vou ter que recomeçar. Perdi tudo, mas a fé em Deus não", desabafou.

O alento para a população é que não houve vítimas fatais na enxurrada. Apenas duas pessoas ficaram feridas – uma idosa de 68 anos e um adolescente de 14 –, sendo encaminhadas para hospitais no Recife devido a ferimentos.

Apoio estadual



Em um pronunciamento divulgado nesta terça-feira, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), afirmou que as cidades mais impactadas estão recebendo suporte do governo estadual.

Nesta quarta-feira (29), os moradores começaram a receber assistência. Em entrevista concedida para a TV jornal, a secretaria de assistência social do município de Vicência Luzinete Felisberto falou sobre o que já está sendo garantido e o que ainda será disponibilizado para as vítimas da chuva. "Colchoes e cestas básicas já estão sendo distribuídas com apoio da Secretaria de Assistência Social do estado e da Defesa Civil", disse.

Além disso, a prefeitura garantiu um auxílio emergencial de R$ 2.000 para as famílias que perderam suas moradias.

Nesta quinta-feira (30) também terá início uma campanha de arrecadação de donativos. A ação segue até o dia 7 de fevereiro, com pontos de coleta distribuídos em diferentes unidades de segurança do Estado, nos municípios de Recife, Carpina e Nazaré da Mata.

Os itens prioritários para doação são utensílios de cozinha, como panelas, talheres, copos, pratos e eletrodomésticos; materiais de higiene pessoal e limpeza, como sabonete, shampoo, escova de dentes, absorventes, detergente e desinfetante; alimentos não perecíveis; fraldas infantis e geriátricas.

Os locais de arrecadação estão montados no Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), Quartel da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), 7° GB do Corpo De Bombeiros (Carpina) e 2° BPM (Nazaré da Mata).

Previsão de mais chuvas



No último alerta emitido pela Apac, todas as regiões de Pernambuco estão em estado de observação. A previsão indica continuidade das pancadas de chuva com intensidade moderada, principalmente na Zona da Mata e na Região Metropolitana do Recife. O fenômeno é causado pela confluência dos ventos, que aumenta a instabilidade atmosférica.

Diante desse cenário, as autoridades seguem em alerta e orientam a população a procurar abrigo seguro e acionar a Defesa Civil em caso de emergência, pelo telefone 199.