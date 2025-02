Chuvas no Recife: Rio atinge cota de alerta para inundação na RMR. Saiba como estão as bacias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Rio Duas Unas, que corta o Centro do município de Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta, que é de 230,00 cm, de acordo com boletim da APAC

Em meio às fortes chuvas na Região Metropolitana do Recife, o Rio Duas Unas, que corta o município de Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta para inundação.

A informação é do plantão da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), em aviso hidrológico. Ainda não existem avisos sobre situações em barragens.

O Duas Unas corta a região de Jaboatão Centro seus e arredores, incluindo bairros de Bulhões, Vila Rica, Santo Alexo, Manassu e Vargem Fria.

De acordo com os Boletins do Sistema de Alerta de cheias dos níveis dos rios da APAC, o nível de alerta do Rio Duas Unas é de 230,00 cm. Já o nível de inundação é de 330,00 cm.

Por isso, o município deve permanecer em atenção com a possibilidade de inundação. A APAC e a Defesa Civil permanecem monitorando e podem modificar o aviso caso necessário.

Mais rios

Ainda de acordo com os Boletins do Sistema de Alerta emitidos na manhã desta quarta-feira (5), os demais rios estão em nível de normalidade.

O Rio Jaboatão, no mesmo município citado, se encontrava com nível em 292,80 cm - o nível de inundação é de 470,00 cm, bem maior do que o do Duas Unas.

Rios como Capibaribe, Tapacurá, Canal do Goiana, Ipojuca e Sirinhaém também seguem em nível de normalidade.

Acumulado de chuva

Segundo a APAC, os maiores acumulados de chuva do Estado estão em Camaragibe (100.4 mm), Abreu e Lima (91.9 mm), São Lourenço da Mata (65.4 mm), Itapissuma (56.8 mm) e Itaquitinga (52.7 mm).



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />