Chuvas no Grande Recife: veja onde mais choveu nas últimas 24h; Recife registra quase 200 mm

A Região Metrpolitana do Recife (RMR) enfrenta desde o início da semana fortes chuvas, o que levou a Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) a emitir alerta de 'estado de atenção'. Já a Prefeitura do Recife está em 'alerta máximo'.

Segundo a Apac, o posicionamento de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) em associação a um pulso da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) está favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderadas em grande parte do estado de Pernambuco.

Confira os dez locais onde mais choveu nas últimas 24h

Goiana | 229,2 mm (ETA Compesa)

Goiana | 212,71 mm (Ponta de Pedra - APAC)

Igarassu | 184,42 mm (Alto do Céu)

Itambé | 173,78 mm (Ginásio Municipal - APAC)

Abreu e Lima | 171,82 mm (Abreu e Lima - PCD)

Itapissuma | 166,84 mm (Botafogo - APAC)

Condado | 153,35 mm (Assentamento - APAC)

Igarassu | 151,16 mm (Cruz de Rebouças*)

Recife | 130,17 mm (UPA Imbiribeira)

Recife | 128,66 mm (UPA Nova Descoberta - APAC)

Recife bate média histórica no acumulado de chuvas

De acordo com a Prefeitura do Recife, nas últimas 24 horas o acumulado de precipitação chegou a quase 200 mm, configurando a maior chuva já registrada no mês de fevereiro em toda a história da capital pernambucana.

A média histórica para o todo mês é de 91,4 mm e a máxima nesse período, antes, ocorreu em 2009, com 122,8 mm em 24 horas.

Cuidados em caso de emergência

A recomendação é que a população se mantenha atenta aos alertas meteorológicos dos órgãos oficiais e siga as orientações da Defesa Civil, especialmente em áreas com risco de alagamentos e deslizamentos.

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil de Pernambuco pelos números 199 ou (81) 3181-2490.

Contatos para eventuais emergência no Recife

Defesa Civil: 0800.081.3400;

CTTU: 0800.081.1078;

Samu: 192;

Emlurb: 156;

Bombeiros: 193.

Defesa Civil de Olinda

Em qualquer emergência contate: 0800 081 0060.

Defesa Civil de Paulista

Ligue 153;

Contate o Órgão pelo Whatsapp, através do número: 81 99784-0270.

Defesa Civil de Camaragibe

Ligue 153;

Ou entre em contato com os seguintes números: 2129-9564 / 99945-3015.

Defesa Civil de Jaboatão

Ligue 0800 281 2099 / 99195-6655.

Com a previsão de continuidade das chuvas, é fundamental que a população evite transitar por áreas de risco e permaneça informada sobre as condições climáticas da região.