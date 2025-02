Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O radialista e comunicador Henrique Bruckman faleceu, na tarde desta quinta-feira (13), vítima de um mal súbito. De acordo com informações preliminares, o profissional de 63 anos anos estava no ar, comandando a programação musical da Rádio Music FM, quando passou mal e acabou vindo a óbito. A emissora fica localizada na Rua do Riachuelo, no Edifício Ébano, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife.

O Sindicato dos Radialistas de Pernambuco lamentou a morte do profissional. "Recebemos com tristeza a notícia da morte do locutor Henrique Bruckman, ocorrida enquanto ele estava no ar fazendo o que mais gostava na Music FM 88.7, na tarde desta quinta-feira. Nossos sentimentos aos familiares e amigos!", dizia a nota da entidade.

Além da Music FM, Henrique Bruckman trabalhou em outras emissoras, como: Antena 1, Manchete FM, Rádio Cidade e Rádio Olinda. O radialista também trabalhou, em duas passagens, na Rádio Jornal, onde ele chegou a apresentar o Comando Geral da Madrugada e co-apresentar o programa Redator de Plantão, ao lado do comunicador Paulo Roberto.

Radialista Henrique Bruckman morre aos 63 anos, após mal súbito - Reprodução do Facebook

A última passagem do radialista Henrique Bruckman na Rádio Jornal foi no ano de 2016.

Segundo informações de amigos do locutor, o profissional de 63 anos era hipertenso, tinha problemas cardíacos e já tinha passado por um procedimento cirúrgico de ponte de safena.

Legado de Henrique Bruckman

Companheiro de trabalho de Henrique Bruckman há cinco anos, Artur Araújo, locutor da Jovem Pam e Music FM, lamentou a morte do amigo e afirmou que ele deixará uma grande lacuna no rádio pernambucano.

"Um dia muito triste. Conheço Henrique desde a década de 1990, já reconhecido no mercado por ter trabalhado em grandes rádios. Henrique era sempre alegre, excelente profissional, um comunicador nato e que nasceu para comunicar, pois tinha uma enorme facilidade na fala, na sua comunicação no rádio. Ele passava sentimento na voz dele. Foi um profissional que marcou nome dele na história do rádio pernambucano e brasileiro. Vai deixar uma lacuna no nosso rádio", falou Artur Araújo.