AO VIVO: Videocast Giro Metropolitano estreia entrevistando a governadora Raquel Lyra

O SJCC estreia neste sábado (15), Às 10h, o Videocast 'Giro Metropolitano'. O novo produto da Rádio Jornal vai discutir o planejamento urbano sob uma perspectiva metropolitana. O bate-papo vai trazer convidados para refletir sobre uma nova maneira de pensar a complexa Região Metropolitana do Recife (RMR).

A convidada de estreia é a governadora Raquel Lyra (PSDB), que tem defendido a retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (Conderm).

O Videocast vai ao ar todos os sábados, às 10h, no canal de Youtube da Rádio Jornal e no JC Play, canal do JC no YouTube. O programa também é veiculado pela Rádio Jornal no mesmo horário.

Após esse horário, além de poder rever a entrevista nos próprios canais do Youtube, o episódio vira conteúdo no site do JC e é publicado na edição Premium do JC do dia seguinte.

Neste primeiro episódio, a bancada de jornalistas do Giro Metropolitano, integrada pela comunicadora Natalia Ribeiro e pelos colunistas Fernando Castilho e Igor Maciel, foi conversar com a governadora e gravar no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco.

VIDEOCAST É TENDÊNCIA

A criação do Giro Metropolitano é mais uma iniciativa do SJCC para produzir conteúdo relevante e dialogar com a população. Diferentemente do podcast, o formato do videocast permite ao público assistir à gravação, tornando a ferramenta mais completa.

"O Giro Metropolitano reforça ainda mais a presença dos veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação no Grande Recife. O Giro nasce como um videocast na Rádio Jornal, mas seu conteúdo estará presente em todas as nossas marcas: no JC, na TV Jornal e em todas as nossas redes", explica o diretor de jornalismo do SJCC, Laurindo Ferreira.

Temas essenciais pela vida do cidadão serão debatidos semanalmente. "Com esse novo produto, estaremos ainda mais atentos às questões importantes dessa população como transporte, mobilidade, saúde, segurança e gestão pública", complementa Laurindo.

A experiência em vídeo permite captar as expressões e reações de quem está participando da gravação, além de se conectar com o espectador que consome o conteúdo.

A escolha do tema do videocast contribui para atrair público-alvo específico. Além disso, outro atrativo é a possibilidade de assistir aos episódios ao vivo ou quando quiser. Com a estreia do Giro Metropolitano, sobe para quatro o número de videocasts atuais do SJCC:

Saúde e Bem-Estar, por Cinthya Leite

Cena Política, com Igor Maciel

Escrete Clube, por Antônio Gabriel e Giovanna Moura



RECIFE METRÓPOLE

Em 2024, a RMR comemorou 50 anos de sua criação, sendo a primeira formada no Brasil. Naquela época, em 1974, era integrada por apenas quatro municípios: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista. Com o passar dos anos, a região metropolitana foi se expandindo e hoje é composta por 14 cidades.

Se há cinco décadas, a criação da RMR já respondia à necessidade de planejar e gerir o desenvolvimento urbano de forma integrada, o que dizer de agora, com uma demanda exponencialmente maior? Hoje é importante discutir a governança metropolitana, além de colocar em operação o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que já foi elaborado.

Não é mais possível pensar as cidades como territórios isolados, porque os problemas ultrapassam as fronteiras e são metropolitanos. Por isso, é preciso promover políticas públicas que combinem infraestrutura e serviços como transporte, saneamento e habitação, meio ambiente e mudanças climáticas, saúde, destinação correta do lixo, segurança pública e tantos outros.

Região Metropolitana do Recife é a sétima maior do País - Artes JC

RMR COMPLEXA

Pernambuco foi vanguardista no Brasil na criação da primeira RMR, mas a metrópole recifense é marcada por peculiaridades. É a sétima maior do País, com população de 3,7 milhões de habitantes (Censo 2022). Isso significa 42,7% da população pernambucana.



É a segunda maior região metropolitana do Norte-Nordeste, atrás apenas de Salvador e a terceira área mais densamente habitada do Brasil, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. Isso quer dizer que existe uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, exigindo uma oferta maior de serviços básicos.

Em 2024, com a reeleição e eleição de novos prefeitos reacendeu as discussões sobre desenvolvimento metropolitano. O Videocast 'Giro Metropolitano' vai contribuir para estimular a discussão.