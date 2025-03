Videocast Giro Metropolitano recebe a prefeita de Olinda, Mirella Almeida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Programa vai ao ar neste sábado (22), às 10h, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação

O videocast Giro Metropolitano segue debatendo soluções e desafios para a gestão integrada na Região Metropolitana do Recife (RMR). O quinto episódio recebe a prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), e vai ao ar neste sábado (15), às 10h, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC).

No programa que vai ao ar, a prefeita Mirella Almeida defende que o Governo de Pernambuco está empenhado em 'fazer acontecer' os debates e soluções para a Região Metropolitana.

Ela destaca pontos importantes que serão debatidos na retomada do Conselho Metropolitano, como a engorda da praia de Olinda, o turismo para o litoral norte, a gestão de resíduos sólidos e bairros limítrofes, por exemplo.

Giro Metropolitano com a prefeita Mirella Almeida (PSD) - Arquimedes Santos / Prefeitura de Olinda

Com o objetivo de refletir a respeito do debate integrado entre os gestores municipais da RMR, o Giro Metropolitano teve início no dia 15 de fevereiro com participação da governadora Raquel Lyra.

No segundo episódio, o consultor, arquiteto, desenhista e ex-presidente da Condepe/Fidem, Paulo Roberto Barros e Silva, defendeu a articulação política entre os 14 municípios da RMR e o governo estadual como algo definitivo para o avanço do desenvolvimento urbano integrado.

Já no terceiro episódio, os ex-prefeitos João Paulo e Professor Lupércio abordaram mobilidade urbana, soluções para áreas limítrofes e a necessidade de uma presença maior e mais assertiva dos governos estadual e federal no acompanhamento do debate metropolitano.

No quarto episódio, o Giro Metropolitano recebeu o professor, arquiteto e urbanista Francisco Cunha. Mobilidade, política, meio ambiente e segurança pública foram alguns dos tópicos debatidos.

O programa está disponível no JC Play no YouTube, nas plataformas de streaming e na Rádio Jornal.