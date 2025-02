Giro Metropolitano: Raquel Lyra revela data de reunião de retorno do Conselho Metropolitano da RMR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A governadora Raquel Lyra foi a entrevistada de estreia do Videocast Giro Metropolitano, do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Os episódios vão ao ar todos os sábados, às 10h, na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do SJCC.

Assista à entrevista completa no vídeo abaixo

Durante a conversa, a gestora adiantou a data da reunião com os prefeitos da Região Metropolitana do Recife (RMR), que vai marcar a retomada do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Recife (CONDERM).

A data do encontro é 11 de março e, segundo a governadora, os gestores municipais já estão recebendo os convites. Formado por representantes dos 14 municípios da RMR, do governo do Estado e do legislativo (municipal e estadual), o CONDERM foi criado em 1994, mas foi perdendo sua atuação ao longo dos últimos anos.

GRAVAÇÃO DO VIDEOCAST GIRO METROPOLITANO COM A GOVERNADORA RAQUEL LYRA - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

O gabinete da governadora no Palácio do Campo das Princesas foi o cenário da gravação do primeiro episódio do Giro Metropolitano. Participaram da entrevista, a comunicadora Natalia Ribeiro e os colunistas de política e economia do JC, Igor Maciel e Fernando Castilho.

Considerando-se municipalista e ancorada na experiência de dois mandatos em Caruaru, Raquel Lyra disse que quer continuar governando junto aos prefeitos.

No Videocast ela falou sobre os problemas de soluções para a RMR, Comentou sobre a concessão do Metrô do Recife, a necessidade urgente de melhoria do transporte público, os investimentos em infraestrutura e o desafio de constituir uma governança integrada na RMR. Acompanhe os principais pontos da conversa no Giro Metropolitano.

DIÁLOGO COM OS PREFEITOS

Depois das eleições, fizemos uma reunião ainda em dezembro do ano passado, já preparatória para que eles pudessem assumir o novo mandato e também apresentando as ações do governo em parceria com os municípios para poder fazer os seus mandatos. Nossa tentativa é estreitar as nossas relações institucionais e permitir que o governo de Pernambuco, junto com as prefeituras, possam estar em cada recanto do nosso estado.

Prova disso é que esta semana lá em Brasília, tive a oportunidade de inaugurar o que estamos chamando da Casa dos Prefeitos de Pernambuco, com apoio técnico, com gente habilitada nas plataformas diversas do governo federal. É um desafio danado sair daqui como prefeito e ir para Brasília.

Eu já fez muito isso e minha cidade eé de médio porte, mas cidades pequenas sofrem muito mais. Agora vão ter uma casa onde podem encontrar apoio e recursos junto ao governo Federal.

RETOMADA DO CONSELHO

Já encaminhei os convites aos prefeitos para o dia 11 de março. Para que todos possam estar juntos com a gente fazendo esse debate. Precisamos começar as discussões, elevar o nível e despolitizar o tema, porque é um momento de início de mandato dos prefeitos.

E temos que ter capacidade de diálogo com todos eles para que a gente possa avançar na qualidade de vida de quem vive aqui na região metropolitana. Eu sei como foi ser prefeita da oposição. Hoje todos os prefeitos entram aqui. Muitos deles, quando entram nesse gabinete, dizem que entraram pela primeira vez. E eu tenho recebido, construído ações juntos.

TRANSPORTE PÚBLICO

Esse é um tema que afeta o dia a dia de todo mundo que mora na RMR. Quem mora no Recife sabe que nós temos um dos piores trânsitos do mundo e com um pouca infraestrutura feita nesta região ao longo dos anos.

A Região Metropolitana do Recife, na verdade, é uma grande cidade. E as fronteiras que existem entre uma cidade e outra que compõem a região, elas são meramente administrativas, porque as pessoas, que vivem nessas fronteiras sofrem muito mais.

Mas no seu transporte, no trabalho, onde estuda, as pessoas atravessam essas fronteiras todos os dias. Eu digo sempre que o que é problema da população de Pernambuco é preocupação do governo de Pernambuco. Todos são cidadãos pernambucanos.

METRÔ DO RECIFE

Existe um estudo do BNDES que estava sendo feito há vários anos, inclusive na gestão anterior, para que junto ao governo federal pudéssemos trabalhar uma concessão do metrô e entregar à iniciativa privada para que houvesse investimento.

Isso andou lá em Belo Horizonte, na Bahia, e isso tá acontecendo em São Paulo. Precisa haver investimento. Estudos indicam que o metrô precisa de um investimento de R$ 3 bilhões. O governo federal entraria com parte desse recurso e a iniciativa privada com a outra parte.

E, pelo desenho, há uma discussão para estadualizar ou não o metrô. A ideia é que, após a entrega do metrô, o Estado teria parte do custeio, entraria com algum subsídio.

Foi apresentado, há uns 30 ou 40 dias atrás, uma primeira análise, após os estudos que foram retomados. Em 2023/2024, houve uma reunião com com o nosso time de PPP, de mobilidade, com o Ministro Rui Costa.

Foram pedidas novas avaliações e cenários para que a gente pudesse voltar à reunião. Não conseguimos fazer nessa semana, por conta do encontro dos prefeitos. O ministro não teve condição de fazer, mas a gente, tão logo isso seja possível, na semana que vem ou na outra, estarei em Brasília para avançar nesse debate sobre uma solução para o metrô.

SISTEMA DE ÔNIBUS

O governo de Pernambuco já é responsável pelo Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano. O sistema de ônibus é nosso, a gente coloca nesse sistema mais de R$ 400 milhões de subsídio.

CONCEITO DE RMR

Embora a gente não tenha envelopado isso, como a gente costuma falar no governo, a gente está trabalhando nisso (conceito de RMR). Tanto, que decidimos criar uma Secretaria Executiva de Periferias dentro da Secretaria das Cidades de Desenvolvimento Urbano e habitação.

Tanto que nós transferindo a agência Condepe/Fidem (vinvulada à Planejamento) para dentro da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Fizemos levantamento da Defesa Civil em todas as cidades que demandam obras em morros e encostas. Levantamos mais de 4.000 pontos de risco, que precisam de intervenção para garantir segurança à população. Fortalecemos a Defesa Civil, fizemos treinamento com a as Defesas Civis dos municípios.

JARDIM MONTE VERDE

Fizemos intervenção em alguma dessas áreas captando o recurso junto ao Governo Federal, junto a operações de crédito, como, por exemplo, em Jardim Monte Verde. Todo mundo lembra que 133 pessoas morreram nas chuvas de 2022 em Pernambuco, na região metropolitana. Desses, 43 eram de Jardim Monte Verde, área de fronteira entre o Recife e Jaboatão dos Guararapes.

Só em Morro Encosta, estamos investindo R$ 53 milhões, recurso do Governo de Pernambuco. Estamos fazendo regularização fundiária, estamos fazendo um programa de reforma no lar, onde a gente entra em melhorias habitacionais em valores de até R$ 18.000 com obra, com levantamento de projeto arquitetônico, conversando com as famílias e a gente consegue fazer a intervenção.

Semana que vem nós vamos entregar algumas dessas obras já. Estamos fazendo, é, trabalhando para substituir, o que era uma área absolutamente degradada.

Eu fui lá várias vezes no Jardim Monte Verde, e, depois das chuvas e me parecia uma cidade fantasma. E essa cidade tá virando ciclovia, tá virando parque. Agora houve as chuvas e não houve deslizamento e a população tá ali podendo viver com tranquilidade.

GRAVAÇÃO DO VIDEOCAST GIRO METROPOLITANO COM A GOVERNADORA RAQUEL LYRA - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

PLANO DIRETOR E PDUI

Nós precisamos da parceria dos prefeitos. Será necessário fazer a atualização dos planos diretores e e de verdade, fazer o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Não há como separar uma coisa da outra. Não há como tratar engorda de praias, por exemplo, sem a gente conseguir fazer uma leitura da atualização de todos esses projetos. Nós estamos cuidando dessa atualização.

Eu conversava com o prefeito Moreno agora. Vai passar por ali o Arco Metropolitano muito em breve. Você terá ali onde hoje é Cana de Açúcar um grande polo de desenvolvimento logístico. Então ele tá fazendo um plano de diretor agora e eu perguntei: "Você concebeu que ali vai ser um polo logístico?" Ele respondeu que não e a Condepe/Fidem vai ajudar a fazer o Plano.

Quero trazer todos para poder garantir que a gente possa ter uma estratégia só, de captação de recursos, de desenvolvimento de projeto, para que a gente não perca tempo, para não sobrepor ações e a gente poder ser mais assertivo.