Oportunidade de emprego no Recife com o Grupo Morada

O Grupo atua no ramo funerário e as vagas estão disponíveis em diversas áreas, desde auxiliar de funerária até vendedor externo. Confira

O Grupo Morada, responsável pelas marcas Morada da Paz, Morada da Paz Essencial e Morada da Paz Pet, está com oportunidades de trabalho abertas na Região Metropolitana do Recife.

As vagas disponíveis são para os cargos de assistente comercial, auxiliar de funerária, comprador, florista, supervisor comercial, supervisor de floricultura e vendedor externo.

Como se inscrever

Para se inscrever no processo seletivo, basta se cadastrar no site www.moradadapaz.com.br e clicar em “Trabalhe Conosco”, ou diretamente pelo link: bit.ly/VemSerGM. Na plataforma, é possível conferir detalhes sobre as vagas, requisitos e cadastrar o currículo.

Após as inscrições online, os currículos serão analisados e os candidatos serão convocados para as próximas etapas do processo seletivo, que tem duração estimada entre 20 e 30 dias.

Benfícios

O Grupo Morada oferece benefícios para seus funcionários, como vale-transporte, vale-alimentação, plano de saúde, plano odontológico, equipe de apoio psicológico, licença-maternidade e paternidade estendida, entre outros.

