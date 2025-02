Raquel Lyra assina ordem de serviço para conclusão da Barragem de Gatos, na Mata Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em mais uma ação do programa Águas de Pernambuco, a governadora Raquel Lyra assinou, nesta quarta-feira (26), a ordem de serviço que autoriza o início das obras de conclusão da Barragem de Gatos, equipamento que vai beneficiar diversos municípios do Agreste e Mata Sul, sobretudo na prevenção de enchentes. A retomada é uma parceria do Governo do Estado com o governo federal e recebeu investimento de R$ 45,8 milhões. Mais cedo, a governadora acompanhou o andamento das obras da Barragem Panelas II, no município de Cupira, que está com cerca de 75% dos serviços concluídos.

“A obra da Barragem de Gatos entrou no Novo PAC, e essa parceria com o governo federal possibilitou que pudéssemos tirar esse sonho do papel, fazê-lo se tornar realidade. São mais de R$ 40 milhões de investimento apenas nesse projeto, e em 12 meses poderemos fazer uma entrega que vai proteger as cidades da Zona da Mata Sul. A nossa alegria é poder garantir proteção para quem precisa, pois chuva precisa ser benção, e não angústia para quem vive às margens dos rios”, disse a governadora Raquel Lyra.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu em Belém de Maria, na Mata Sul, e contou com a presença de várias lideranças políticas da região. Secretário Nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira também participou do evento, representando o ministro Waldez Góes. “O Novo PAC do presidente Lula e o Águas de Pernambuco estão andando de mãos dadas para proporcionar o que há de melhor para toda a população. Atualmente estamos tocando obras voltadas à segurança hídrica no Estado, como no caso daqui da Mata Sul, e muitas outras, como de estabilização de vazão, por exemplo”, afirmou.

CONTENÇÃO DE CHEIAS



De acordo com o secretário de Recursos Hídricos e Saneamento do Estado, Almir Cirilo, a finalidade principal da Barragem de Gatos é de contenção das cheias do Riacho dos Gatos, que se une ao Rio Panelas e depois aos Rios Pirangi e Una. A conclusão do equipamento vai beneficiar cerca de 138 mil habitantes dos municípios de Lagoa dos Gatos, Belém de Maria, Catende, Palmares e Água Preta.



“A Barragem de Gatos teve a construção paralisada em outubro de 2014, estando 20% executada. Hoje, dez anos e quatro meses depois, esta retomada representa a reparação de uma dívida histórica que o estado de Pernambuco tem com a população da Zona da Mata Sul, que vive sujeita, a cada inverno, aos efeitos devastadores das inundações, que destroem sonhos, economias e o futuro desta região”, comentou Almir Cirilo.



Quando concluída, a Barragem de Gatos, localizada no município de Lagoa dos Gatos, no Agreste Central, terá capacidade de acumulação de 5,93 milhões de metros cúbicos de água. Posteriormente, esta água também poderá ser utilizada para o abastecimento de comunidades rurais no município de Lagoa dos Gatos. O serviço será executado pelo consórcio Cinzel/Esse, formado pelas empresas Cinzel Engenharia Ltda e Esse Engenharia, Sinalização e Serviços Especiais Ltda.



VISTORIA

Antes da assinatura da ordem de serviço em Belém de Maria, a governadora Raquel Lyra vistoriou as obras da Barragem Panelas II, no município de Cupira. Segundo a gestora, as intervenções no local devem seguir até o fim do primeiro semestre de 2025. As obras na barragem ficaram paralisadas por dez anos e foram retomadas em fevereiro do ano passado. Tocada em parceria com o governo federal, a finalização da obra recebeu investimento total de R$ 77,6 milhões, captados junto ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A execução dos serviços está sendo feita pela Novatec Construções e Empreendimentos Ltda.



A Barragem Panelas II foi a primeira que a atual gestão estadual retomou. No final de janeiro do ano passado, a governadora assinou a ordem de serviço da obra junto ao ministro Waldez Góes. “Essa obra deve ser concluída até junho, mas as chuvas que vierem desde abril, maio, a barragem já terá condições de fazer o controle. É uma felicidade muito grande entregar esse equipamento”, disse Almir Cirilo.



HISTÓRICO

As cinco barragens que compõem o Sistema de Controle de Enchentes da Bacia dos Rios Una e Sirinhaém tiveram suas obras iniciadas após o inverno de 2010, quando, nos dias 17 e 18 de junho daquele ano, choveu 70% do volume esperado para todo o mês. A força da água devastou 67 municípios; 12 deles decretaram situação de calamidade pública e 30 entraram em situação de emergência.



As barragens Serro Azul, Panelas II, Gatos, Igarapeba e Barra de Guabiraba começaram a ser erguidas nos anos de 2011 e 2012. No entanto, apenas Serro Azul foi concluída, em 2017. As demais tiveram suas obras paralisadas entre os anos de 2014 e 2015, em diferentes estágios de construção. Somando os valores das obras aos custos complementares, como ações ambientais, gerenciamento e futuro controle, os investimentos nas barragens Panelas, Gatos e Igarapeba chegarão a R$ 358 milhões, parcela importante do programa Águas de Pernambuco.



JAQUEIRA

Durante a agenda em Belém de Maria, a governadora Raquel Lyra também anunciou a obra para conclusão da implantação do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Jaqueira, na Mata Sul do Estado. Hoje, o município é abastecido por um sistema que atende a menos de 50% do seu território, mas com a obra, o alcance do serviço será ampliado para toda a área urbana da cidade, beneficiando cerca de 10 mil pessoas.



Os serviços foram iniciados em 2013, mas paralisados no ano seguinte. O investimento é de R$ 10,2 milhões e o prazo para execução é de 12 meses.