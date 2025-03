Basílica da Penha recebe maior relíquia de São Pio de Pietrelcina no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

No bairro de São José, Centro do Recife, a Basílica da Penha, conhecida pela Bênção de São Félix às sextas-feiras e considerada um marco na arquitetura pernambucana, tem mais um motivo para receber devotos e estudiosos da vida do santo italiano padre Pio de Pietrelcina.

A basílica, localizada na Praça Dom Vital, será a guardiã da maior relíquia de São Pio de Pietrelcina no Brasil. A apresentação da peça religiosa será feita na próxima sexta-feira, 7 de março, às 9h30, em coletiva de imprensa.

Trata-se de uma das luvas usadas por São Pio, o frade capuchinho italiano que recebeu os estigmas de Cristo por 50 anos.

Essas luvas eram utilizadas pelo santo para cobrir e proteger as chagas em suas mãos, sinais visíveis de sua profunda união com Cristo crucificado.

Como relíquia autêntica, a luva torna-se um objeto de grande veneração, além de aproximar ainda mais os fiéis da figura de padre Pio e de sua espiritualidade marcada pela entrega total a Deus.



Quem foi São Pio de Pietrelcina?

Nascido em 1887, São Pio de Pietrelcina faleceu em 23 de setembro de 1968 e foi canonizado por São João Paulo II em 2002.

O Santuário de São Pio, em San Giovanni Rotondo, na Itália, recebe centenas de milhares de peregrinos anualmente e tornou-se um dos lugares mais visitados pelos fiéis no mundo.

Hoje, os dois santuários franciscanos mais visitados são Assis, onde repousam os restos mortais de São Francisco, e San Giovanni Rotondo, por causa de Padre Pio.

Os relatos de milagres atribuídos à sua intercessão são incontáveis, o que reforça a devoção em todo o mundo.



Campanha de restauro

A chegada da relíquia à Basílica da Penha acontece em um momento especial para a comunidade capuchinha, que se prepara para iniciar a campanha Casa de Deus, casa do povo, refúgio de misericórdia e esperança, com o lema inspirado em São Francisco de Assis: Vai, reconstrói a minha Igreja.

O lançamento oficial da campanha acontecerá nesta sexta-feira, 7 de março, durante as missas na própria basílica. A data foi escolhida especialmente por ser um dia de grande afluência de fiéis, quando multidões vão ao templo para receber a bênção de São Félix, participar da Eucaristia e se confessar.



Esse momento de graça e oração será uma oportunidade para conscientizar os fiéis sobre a importância do restauro da basílica e convidar todos a se unirem nessa causa para preservar o espaço sagrado.



Basílica da Penha é guardiã da fé, da história e da santidade

A Basílica da Penha tem um significado histórico e espiritual profundo para os capuchinhos e para o Brasil. Foi nela onde frei Damião de Bozzano foi velado, num dos momentos de maior comoção religiosa do povo nordestino.

Além disso, a basílica abriga os restos mortais de dom frei Vital Maria de Oliveira, bispo capuchinho de Olinda, conhecido como “o Atanásio do Brasil”, em referência a Santo Atanásio, o grande defensor da fé cristã.

Dom Vital foi um exímio defensor da liberdade da Igreja frente às interferências do Estado e tornou-se um verdadeiro mártir da fé. O legado dele permanece vivo na memória dos capuchinhos e do povo pernambucano.