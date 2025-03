Nova unidade do Expresso Cidadão é inaugurada em Carpina com diversos serviços para população

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O município de Carpina, que fica na Zona da Mata Norte de Pernambuco, recebeu na última terça-feira (11), sua primeira unidade do Expresso Cidadão. A inauguração contou com a presença da Governadora Raquel Lyra e sua vice, Priscila Krause.

A nova estação é a primeira do estado a oferecer atendimento para serviços da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) e do Expresso Conectado, que promove ações para a população e auxilia no acesso da população a serviços públicos.

"Aqui a gente tem a presença da Secretaria da Fazenda, do IITB (Instituto de Identificação, Tavares Buril) para tirar documento, tem a presença do detran, tem a presença da Secretaria de Desenvolvimento e Qualificação Profissional", pontuou a Governadora do estado.



Expresso Conectado

Entre as novidades, o Expresso Conectado se destaca, com um espaço dedicado à divulgação de ações e programas públicos. Os atendentes ajudarão a população no acesso à serviços rápidos, como Alerta Celular, cadastramento nos programas Morar Bem, Mães de Pernambuco, Qualifica Pe e muitos outros.

Um dos objetivos da iniciativa é fortalecer o letramento digital e permitir que mais pessoas acessem políticas públicas.

Além disso, os serviços do Sefaz na unidade incluem Emissão de IPVA e Parcelamentos do ICMS, facilitando o acesso dos moradores.

"Temos o Expresso Conectado, grande novidade para facilitar a vida da população, até acesso aos serviços digitais que são fornecidos pelo Governo de Pernambuco, na palma da mão, serviços como Mães de Pernambuco, para mulheres se cadastrarem e terem acesso ao serviço", concluiu Raquel Lyra.



O novo espaço alcançará, além dos 79 mil habitantes de Carpina, a população dos municípios próximos, como Limoeiro, Paudalho, Nazaré da Mata, Tracunhaém, Buenos Aires, Lagoa do Carro e Lagoa de Itaenga.

Para investir na inclusão, a unidade também conta com uma sala para atendimento especializado para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).



