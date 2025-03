Impacto da IA no crescimento de negócios é tema de curso no Sebrae Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O curso ‘Marketing 4.0: como dobrar suas vendas com a Inteligência Artificial’ acontece nesta quarta-feira (19), às 19h no Sebrae Recife

Com o avanço da tecnologia, a inteligência artificial (IA) se tornou uma aliada essencial do chamado Marketing 4.0, conceito que une estratégias digitais, automação e experiência do consumidor para potencializar vendas.

O especialista em marketing digital Felipe Pereira ministrará o curso expresso ‘Marketing 4.0: como dobrar suas vendas com a Inteligência Artificial’, nesta quarta-feira (19), às 19h, no Sebrae Recife, para discutir como os empreendedores e profissionais podem aplicar essas novas ferramentas de forma prática e eficiente.

Marketing e Inteligência Artificial

Nos últimos anos, a IA tem ganhado espaço no marketing, oferecendo soluções que vão desde a personalização de campanhas até a automação de processos. Segundo um estudo de 2024 da PwC, 72% das empresas acreditam que a inteligência artificial trará vantagens competitivas significativas nos próximos anos. E este mesmo percentual de empresas no mundo já adotaram essa tecnologia em 2024, de acordo com outro estudo, agora da McKinsey. Isso significa um avanço de 55%, comparado aos dados de 2023.

"A inteligência artificial está revolucionando o marketing digital, permitindo que empresas atraiam clientes de forma mais eficiente e automatizada. Quem souber utilizar essas ferramentas a seu favor terá uma vantagem competitiva imensa", destaca Felipe Pereira. Para se ter uma ideia dessa robustez, o mercado global de produtos e serviços relacionados à IA deve chegar a R$ 5,4 trilhões em 2027, segundo as projeções da consultoria de gestão global americana Bain & Co.

Ou seja, com um cenário cada vez mais digital e competitivo, compreender as novas ferramentas do Marketing 4.0 pode ser um diferencial para empresas de todos os portes. O curso ‘Marketing 4.0 e Inteligência Artificial: como a tecnologia está transformando as vendas’ é voltado para empresários, empreendedores, gestores e profissionais que desejam aprender técnicas avançadas para automatizar processos e se destacar no ambiente digital.

Segundo Felipe Pereira, entre os principais benefícios da IA no marketing estão a análise de dados mais precisa, atendimento automatizado, criação de conteúdos otimizados e segmentação avançada de público. Durante o curso, Felipe apresentará estratégias práticas abordando tópicos como: redes sociais e captação de clientes; ferramentas de IA; geração de leads qualificados e diferenciação no mercado.

Os ingressos para o curso podem ser adquiridos pelo link https://eventos.grupofap.com.br/curso-expresso-marketing-digital-recife/.

SERVIÇO

Curso Marketing 4.0: como dobrar suas vendas com a Inteligência Artificial

Quando: 19 de março (quarta-feira), às 19h

Local: Sebrae Recife - Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro

Ingresso social: R$ 35,00 + 1kg de alimento não perecível

Ingresso inteiro: R$ 70,00