Parlamentares avaliam resultados da eleição para Mesa Diretora do segundo biênio da legislatura

Com a realização da eleição para definir Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura 2025-2026, na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (14), alguns deputados se posicionaram sobre os resultados.

A emenda constitucional que antecipou a votação foi elaborada pelo deputado João de Nadegi (PV). No dia 7 de novembro ela foi aprovada na Comissão de Constituição de Justiça, que no momento estava sob comando do parlamentar Romero Albuquerque (União). Na mesma data a pauta foi aceita por unanimidade no plenário.

"Nós, enquanto parlamentares, temos um objetivo comum: unir e fortalecer o Poder Legislativo, a fim de que os interesses levantados sejam tão somente os da população. Isso pode ser visto hoje, numa eleição de resultado praticamente unânime, priorizando o consenso", disse Romero Albuquerque.

"Claro que podemos divergir em discussões, mas temos o propósito maior de tornar o Legislativo do estado cada dia mais robusto. O resultado foi muito positivo para a Casa e, consequentemente, para o povo. Foi um momento de reativar a altivez, a independência e a nossa responsabilidade", continuou o parlamentar.

Antecipação das eleições

Antes da modificação a eleição para o mandato da mesa diretora deveria ser realizada em dezembro de 2024 ou fevereiro de 2025. Com a mudança a votação poderia ocorrer entre 1º de novembro de 2023 e 1º de fevereiro do terceiro de 2025.

O deputado Sileno Guedes (PSB) destacou que embora algumas pessoas não compreendam porque houve essa antecipação a eleição concretizou a afirmação política na Casa.

"O que os deputados fizeram em torno da liderança do deputado Álvaro Porto é uma confirmação do trabalho coletivo que foi feito ao longo deste ano e que a gente tem a expectativa de que continue sendo realizado no próximo biênio. É uma mensagem para a sociedade como um todo de que existe uma liderança consolidada e que age de maneira bastante transparente com o conjunto dos deputados", disse Guedes.

Reeleição de Álvaro Porto

Antes das eleições as conversas de bastidores já apontavam Álvaro Porto (PSDB) como reeleito, pois afirmavam que a postura dele na liderança na Casa agradava e promovia a união dos componentes. Na votação desta terça (14) o tucano foi eleito com 40 votos.

A deputada Débora Almeida (PSDB) destacou que a reeleição de Porto foi um movimento de continuidade da presidência "para garantir cada vez mais diálogo entre os deputados".

"A recondução do deputado Álvaro Porto mostra que o caminho da Assembleia Legislativa de Pernambuco é da independência. Demos um voto de confiança na continuidade de um bom trabalho", disse a tucana.

Reeleição de Gouveia

Além de Porto, o 1º secretário da Casa Joaquim Nabuco, Gustavo Gouveia (Solidariedade) foi reeleito também com 40 votos.

Para o deputado Gilmar Júnior (PV) a permanência dos parlamentares nos cargos marca o reflexo do trabalho do grupo na Alepe.

“Neste primeiro ano de mandato, nunca presenciei conflitos com as nossas lideranças. Pelo contrário, um colegiado forte e unido, com uma liderança muito respeitada. Álvaro Porto nos representa e, por isso, segue na posição”, disse Gilmar.