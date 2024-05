SJCC é homenageado na Câmara do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com informações de Beatriz Albuquerque, da TV Jornal

Na noite desta segunda-feira (6), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) foi homenageado por seu papel relevante na prestação de serviço, informação e credibilidade, em sessão solene, na Câmara de Vereadores do Recife. A iniciativa foi do vereador Almir Fernando.

O diretor de Redação do Sistema, Laurindo Ferreira, a diretora de jornalismo da TV e Rádio Jornal, Mônica Carvalho e a diretora de marketing, Mirella Martins foram convidados para compor a mesa durante a solenidade.

“Receber uma homenagem da casa do cidadão recifense é uma honra para quem faz parte do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, pois em todos os veículos do grupo a missão que se impõe é a defesa da sociedade. Essa homenagem nos inspira e nos impulsiona ainda mais nesta missão, de fazer jornalismo com responsabilidade e de oferecer entretenimento de qualidade para quem nos ouve, nos lê e nos vê diariamente", destacou a diretora Mônica.

O diretor de Redação enfatizou a eficiência do trabalho dos veículos do sistema e reafirmou o comprometimento do time para entregar um bom resultado para o público todos os dias.

“Um reconhecimento ao bom jornalismo praticado por todos os veículos do Sistema Jornal do Commercio. Aumenta ainda mais nossa responsabilidade e revigora nosso compromisso com a comunidade”, afirmou Laurindo Ferreira.

Alguns cantores como Conde Só Brega, Beto Hortis, Cíntia Barros e Ed Carlos foram convidados para animar a homenagem. Os artistas cantaram músicas que embalaram as programações do sistema durantes esses anos.

Sistema presente

O grupo se consolida como o sétimo maior do Brasil e é formado pela Rádio Jornal, TV Jornal, do Jornal do Commercio, NE10 Interior e portal NE10. Juntos os veículos somam, juntos, mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais.

O SJCC tem desempenhado um papel significativo na cobertura de assuntos locais, estaduais e nacionais, além de contribuir para o debate público e a transparência das informações.

Comunicadores do SJCC presentes na solenidade - BETO DLC / JC IMAGEM

Comunicadores que fazem parte das áreas do sistema, entre eles, Anne Barreto, Ciro Bezerra, João Alberto, Igor Maciel, Fernando Castilho e Vitor Tavares, também estiveram presentes na homenagem.

Prestigiando o SJCC

Diversas personalidades da política e órgãos estaduais prestigiaram a homenagem da Câmara do Recife ao Sistema Jornal do Commercio.

Entre eles estavam o ex-governador, Gustavo Krause; ex-presidente da Fundarpe Roberto Pereira; o ex-secretário de Ação Social do Estado José Arlindo Soares; a secretária-geral adjunta da OAB-PE, Manoela Alves e o médico Ney Araújo.

Solenidade em homenagem ao Sistema Jornal do Commercio de Comunicação na Câmara do Recife - BETO DLC / JC IMAGEM

Do governo do Estado estavam presentes Rodolfo Costa Pinto, secretário de comunicação, e Daniella Brito, secretária executiva de comunicação. Já representando a secretaria de imprensa da prefeitura do Recife esteve presente Paulo Marinho.

Números do SJCC

O Sistema Jornal do Commercio se consolida como uma potência estadual e até nacional. Juntos, todos os veículos somam mais de 12 milhões de seguidores nas redes sociais. Todos os sites - Rádio Jornal, TV Jornal, Jornal do Commercio, NE10 Interior e NE10 se consolidam como o sétimo maior do Brasil, segundo o Comscore de março de 2023.

O Jornal do Commercio é oito vezes maior do que seus dois principais concorrentes, ainda segundo o mesmo medidor. Já a Rádio Jornal é líder disparado nas manhãs contra sua principal concorrente no segmento de notícia de acordo com a pesquisa do Kantar Ibope.

Já a TV Jornal tem papel fundamental na construção dessa cidadania e prestação de serviço, sendo voz e vez de muita gente. Prestes a completar 64 anos de existência, reproduzindo o SBT e com produção forte local com o Primeiro Impacto, Sabor da Gente, TV Jornal Meio Dia, Turma do Barra e o Povo na TV. Em Caruaru, também há uma programação voltada para notícias, esportes e entretenimento da região.