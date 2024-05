Veja os deputados estaduais que poderão disputar eleições municipais em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pelo menos oito dos 49 deputados estaduais pernambucanos devem disputar as Eleições 2024 e poderão deixar seus mandatos na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) em 2025, caso sejam eleitos.

A maioria dos parlamentares já têm pré-candidaturas lançadas oficialmente pelos respectivos partidos, enquanto outros aguardam decisões de conjecturas partidárias.



Os deputados disputarão as prefeituras de cidades de várias regiões do estado, como Recife, Olinda, Garanhuns, Serra Talhada, Surubim e Igarassu.



Os partidos deverão definir os candidatos oficiais entre os dias 20 de julho e 5 de agosto. Os registros junto à Justiça Eleitoral devem ocorrer até o dia 15 de agosto.

As eleições 2024 estão previstas para o dia 6 de outubro. Confira, a seguir, os oito deputados estaduais que poderão disputar as eleições 2024 em Pernambuco. Eles serão listados em ordem alfabética.

Cléber Chaparral (União Brasil)

O deputado estadual Cléber Chaparral - Divulgação/Alepe

O deputado estadual Cléber Chaparral é um dos nomes que vai disputar a prefeitura de Surubim, no Agreste do estado. A chapa já recebeu apoio público de ex-prefeitos do município, como Túlio Vieira e Murilo Barbosa.

Chaparral foi o nono deputado estadual mais votado nas Eleições de 2022, com 66.842 votos. Ele já foi vereador e prefeito de Orobó e está em seu primeiro mandato na Alepe.

Dani Portela (PSOL)

A deputada estadual Dani Portela - ROBERTO SOARES/ALEPE

Dani Portela é o nome do PSOL para disputar a prefeitura do Recife, mas a pré-candidatura vive um imbróglio desde o primeiro momento, pois a Rede Sustentabilidade, partido que faz federação com o PSOL, indicou o deputado federal Túlio Gadêlha para o pleito na capital pernambucana.

O diretório estadual da federação PSOL/Rede confirmou, no último dia 3, o nome de Dani como pré-candidata oficial na disputa, mas a Rede informou que não reconhece a escolha da psolista, alegando que a decisão caberá ao diretório nacional da federação.

Gleide Ângelo (PSB)

A deputada estadual Gleide Ângelo - ROBERTO SOARES/ALEPE

A deputada Gleide Ângelo transferiu seu domicílio eleitoral para Olinda no mês de abril e deverá ser o nome do PSB na disputa pela prefeitura da Marim dos Caetés. Ela também é a presidente do diretório municipal do partido desde o fim de 2023.



Gleide Ângelo está em seu segundo mandato na Alepe. Nas eleições de 2022, ela foi a terceira parlamentar mais votada no estado, somando 118.869 votos, ficando atrás apenas de Júnior Tércio (PP) e Alberto Feitosa (PL).



Izaías Régis (PSDB)

O deputado estadual Izaías Régis - GUGA MATOS/JC IMAGEM

O líder do governo na Alepe, deputado estadual Izaías Régis, vai disputar mais uma vez a prefeitura de Garanhuns. Ele já foi prefeito da cidade entre 2013 e 2020 e, em fevereiro passado, anunciou o médico Ulisses Pereira como seu vice-prefeito para a disputa de 2024.

Izaías está em seu quarto mandato no Legislativo estadual. Em 2022, recebeu 27.104 votos e foi o segundo parlamentar menos votado do pleito, ficando à frente apenas de Nino de Enoque (PL).

Joel da Harpa (PL)

O deputado estadual Joel da Harpa - Divulgação

O deputado bolsonarista Joel da Harpa vai representar o Partido Liberal na disputa pela prefeitura do Cabo de Santo Agostinho nas eleições de outubro. A pré-candidatura dele foi anunciada ainda em novembro de 2023.

Joel da Harpa é policial militar e recebeu 35.938 votos nas eleições de outubro, quando garantiu seu segundo mandato na Alepe. Ele também é vice-presidente de Assuntos Legislativos da Secretaria de Segurança da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

Luciano Duque (Solidariedade)

O deputado estadual Luciano Duque - Divulgação

Duas vezes prefeito de Serra Talhada, no Sertão pernambucano, o deputado estadual Luciano Duque (Solidariedade) pode tentar um novo mandato nas próximas eleições. O parlamentar aguarda uma decisão do partido para confirmar a pré-candidatura.

A vice-presidente nacional da legenda, Marília Arraes, pode lançar o nome de Luciano ou seguir um pedido de Lula para apoiar a atual prefeita Márcia Conrado, do PT, que tentará a reeleição. Duque, vale lembrar, era padrinho político de Márcia, mas os dois romperam a relação em 2023.

Lula Cabral (Solidariedade)

O deputado estadual Lula Cabral - GUGA MATOS/JC IMAGEM

O deputado estadual Lula Cabral vai tentar mais uma vez a prefeitura do Cabo de Santo Agostinho. A pré-candidatura dele foi oficializada em março pela vice-presidente nacional do partido, Marília Arraes, e já recebeu apoio do prefeito do Recife, João Campos.

Lula Cabral está em seu quarto mandato na Alepe e já foi prefeito do Cabo por três vezes. Na última passagem pelo Executivo, ele ficou um ano afastado do cargo enquanto esteve preso por acusação de corrupção na previdência municipal.

Mário Ricardo (Republicanos)

O deputado estadual Mario Ricardo - Reprodução/Redes Sociais

Mário Ricardo é o nome do Republicanos para disputar a prefeitura de Igarassu em outubro. O deputado estadual já foi prefeito da cidade entre 2013 e 2020 e tem pré-candidatura oficializada pelo partido.

O parlamentar disputará o cargo diretamente com a prefeita Professora Elcione (PSDB), que foi sua vice-prefeita nos dois mandatos dele na cidade. Eles romperam em dezembro passado após Mário apontar falta de lealdade e compromisso dela com os aliados e com a população.

