Veja os deputados federais que poderão disputar eleições municipais em Pernambuco

Dos 25 deputados federais pernambucanos com mandato ativo na Câmara, cinco poderão disputar um cargo nas Eleições 2024 e abandonar a atuação legislativa em 2025.

Até o momento, três deles são pré-candidatos oficiais em cidades da Região Metropolitana do Recife e do interior, enquanto um pode ser candidato a vice-prefeito e outro aguarda definição partidária.

Os partidos terão de 20 de julho a 5 de agosto para realizar as convenções que definirão os candidatos oficiais, e até o dia 15 de agosto para registrá-los junto a Justiça Eleitoral.

As eleições 2024 estão previstas para o dia 6 de outubro. Confira, a seguir, os cinco deputados federais que poderão disputar as eleições 2024 em Pernambuco. Eles serão listados em ordem alfabética.

Carlos Veras (PT)

O deputado federal Carlos Veras - PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

O deputado federal Carlos Veras (PT) é um nomes cogitados pelo Partido dos Trabalhadores para disputar a prefeitura do Recife como vice-prefeito de João Campos (PSB), que buscará a reeleição e aparece liderando com folga as pesquisas de intenção de voto.

Eleito para a Câmara dos Deputados com 127.482 votos em 2022, o parlamentar está em seu segundo mandato em Brasília.



Veras disputa internamente o posto de vice-prefeito de João Campos com o ex-vereador do Recife e atual secretário ministerial Mozart Sales. Os dois, porém, podem ser preteridos caso o PT não consiga emplacar a vice de João, que busca uma chapa puro sangue para deixar a prefeitura com o seu PSB em 2026, quando possivelmente sairá candidato a governador do estado.

Em abril, ele afirmou a este repórter que as conversas estão em curso. "Faz parte de um processo, é uma decisão que será tomada em conjunto, com o PT, Lula e João Campos".

Clarissa Tércio (PP)

A deputada federal Clarissa Tércio - Divulgação

Segunda deputada federal pernambucana mais votada nas eleições de 2022, com 240.511 votos, a bolsonarista Clarissa Tércio (PP) é pré-candidata a prefeita de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Em seu primeiro mandato na Câmara, ela também já foi deputada estadual.

O Partido Progressistas oficializou o nome dela para a disputa em Jaboatão ainda em setembro de 2023, quando ela também assumiu a presidência do diretório municipal da legenda. A deputada confirmou a participação na disputa em abril.

"Coragem não me falta. Cresci e me criei em Jaboatão e conheço de perto os problemas históricos do município, mas o meu foco é olhar para frente. É ouvir a população, dialogar com setores da sociedade, com empresários, comerciantes e trabalhar. Além disso, iremos realizar encontros e reuniões, para ouvirmos quem mais sabe o que precisa ser feito: o povo”, destacou Clarissa, na época do anúncio.

Na conjuntura jaboatonense, ela disputará os votos com o atual prefeito Mano Medeiros (PL), que pertence ao grupo do ex-prefeito Anderson Ferreira e também deverá receber votos bolsonaristas, e com Elias Gomes, do PT.

Fernando Rodolfo (PL)

O deputado federal Fernando Rodolfo - Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Fernando Rodolfo é o pré-candidato indicado por Jair Bolsonaro à prefeitura de Caruaru, no Agreste pernambucano. O ex-presidente sinalizou a preferência por ele durante ato realizado em São Paulo, no mês de fevereiro.



Em 2022, Rodolfo recebeu 60.088 votos, sendo o segundo menos votado do pleito, ficando atrás apenas de Renildo Calheiros (PCdoB).

"Fiquei muito feliz essa semana quando o presidente Bolsonaro bateu o martelo sobre o nome de Fernando Rodolfo para prefeito de Caruaru. Fernando hoje conseguiu reunir a unanimidade da direita de Caruaru", disse o ex-ministro e braço direito de Bolsonaro em Pernambuco, Gilson Machado Neto.

Fernando Rodolfo vai disputar a prefeitura de Caruaru com nomes como o atual prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB) e contra o ex-prefeito Zé Queiroz (PDT).

Renildo Calheiros (PCdoB)

O deputado federal Renildo Calheiros - PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Embora venha desconversando sobre uma possível pré-candidatura, o nome de Renildo Calheiros segue sendo uma opção do PCdoB para disputar a prefeitura de Olinda em outubro. O deputado, vale lembrar, já foi prefeito da Marim dos Caetés entre 2009 e 2016.

Renildo está sem seu quarto mandato como deputado federal, tendo assumido uma cadeira na Câmara entre 1991 e 1995, entre 2003 e 2008 e entre 2019 e 2023. Nas eleições de 2022, foi o parlamentar eleito menos votado do estado, somando 59.686 votos.

Em conversas recentes, ele vem afirmando que "é cedo" para definir o nome do PCdoB para a disputa na Marim dos Caetés.

O nome da ministra Luciana Santos chegou a ser cogitado para o posto, mas ela já descartou a possibilidade, abrindo espaço para o deputado tentar um novo mandato no Executivo municipal.

Túlio Gadêlha (Rede)

O deputado federal Túlio Gadêlha - Divulgação

O deputado federal Túlio Gadêlha foi indicado pela Rede Sustentabilidade como pré-candidato à prefeitura do Recife. Porém, ele corre o risco de não disputar o pleito, já que o PSOL, que faz federação com a Rede, indicou a deputada estadual Dani Portela para a votação.

Embora o diretório estadual da federação PSOL/Rede tenha confirmado, na última sexta-feira (3), o nome de Dani como pré-candidata oficial, a Rede informou que mantém o nome de Túlio no pleito, e que não reconhece a escolha da psolista para a disputa, afirmando que a decisão caberá ao diretório nacional da federação.

Túlio Gadêlha foi reeleito para seu segundo mandato em 2022, recebendo134.391 votos. O lançamento da pré-candidatura dele no Recife ocorreu no mês de março, em um evento da Rede que contou com a presença da ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

"Uma liderança política jovem tem uma contribuição a dar sobre como é fazer uma prefeitura resiliente (...) Tem uma contribuição que a gente pode fazer agora, que é destensionar este ambiente polarizado. A política se tornou um ambiente tóxico, onde as pessoas estão agredindo umas às outras, dentro de suas casas, até nas igrejas. A gente pode fazer uma campanha bonita, um movimento para que você seja prefeito de Recife", disse a ministra.