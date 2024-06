Na busca pela prefeitura de Gravatá, Joaquim Neto deixa cargo na Casa Civil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quinta-feira (6), o assessor especial da Casa Civil, Joaquim Neto (PSDB), deixou o cargo para concorrer à Prefeitura de Gravatá, no Agreste pernambucano.

Em março, Neto deixou a presidência do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) para assumir a função na Casa Civil. Ele estava no comando do IPA desde o início do mandato de Raquel Lyra (PSDB).

Joaquim Neto já foi prefeito de Gravatá por três mandatos e no pleito deste ano busca o quarto.