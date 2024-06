Daniel Coelho destaca que políticas precisam de equilíbrio entre setores público e privado em evento do RenovaBR

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O encontro fez parte do encerramento do curso de formação política para alunos e alunas da região Nordeste que pretendem se candidatar no pleito municipal de outubro

Em evento realizado neste fim de semana pelo RenovaBR, o administrador, ex-secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco e pré-candidato a prefeito do Recife, Daniel Coelho (PSD), afirmou que políticas devem ser construídas com equilíbrio entre os setores público e privado, para que seja possível a geração de oportunidades. O encontro fez parte do encerramento do curso de formação política para alunos e alunas da região Nordeste que pretendem se candidatar no pleito municipal de outubro.

"Não dá para pensar na política sem entender a interlocução dela com o setor privado. É preciso dar espaço para se ter renda no setor privado, e então o setor público entra para equilibrar a balança e dar oportunidades", afirmou Daniel Coelho.

O ex-secretário fez a análise durante palestra sobre mercado e política, que ministrou ao lado do CEO da Casa Zero, Fábio Silva.

O evento

Com abertura dos diretores-executivos do RenovaBR, Bruna Barros e Rodrigo Cobra, o encontro teve quarto palestras, todas com o objetivo de complementar os estudos dos alunos com dicas práticas de especialistas com experiência em temas políticos.

Durante seu painel sobre a importância de entender a cidade, a liderança do RenovaBR e vereadora de Caruaru , Aline Nascimento (PP), explicou aos presentes os efeitos práticos que a formação da escola teve em sua trajetória pública.

"Quando eu decidi estar candidata, o RenovaBR foi um divisor de águas na minha vida. Foi ele quem me ajudou a entender por que eu queria ser candidata, além de me mostrar que é possível ter de fato uma política baseada em evidências", disse.

A palestra de Aline teve a participação do vereador de Fortaleza (CE), Pedro Matos (Avante), que também é liderança da escola. Em sua fala, ele falou sobre comunicação, ética e democracia no mandato.

"O RenovaBR me deu dicas de como poderia melhorar a minha comunicação com quem acompanha o meu trabalho. É uma organização estrutural, pautada nos princípios éticos e democráticos, que promove mudanças na sociedade", destacou Matos.

Ainda no evento, o cientista social e mestre em políticas públicas, Helton Souto, falou sobre política, equidade racial e diversidade; e Humberto Dantas, professor e consultor de educação da escola, fez uma palestra sobre desafios eleitorais.