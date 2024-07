Direita reúne lideranças conservadoras em evento do PL no Recife, neste sábado

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nikolas Ferreira, Gilson Machado Neto e Anderson Ferreira estão entre os nomes confirmados no lançamento do PL Jovem. Bolsonaro participará em vídeo.

O Partido Liberal reúne, neste sábado (13), lideranças nacionais e regionais da direita no evento de lançamento do PL Jovem, diretório destinado à juventude do partido em Pernambuco. Estão confirmadas as presenças do deputado federal Nikolas Ferreira e do ex-ministro Gilson Machado Neto. O ex-presidente Jair Bolsonaro participará de forma virtual.

O evento está marcado para as 9h, no Clube Internacional do Recife, no bairro da Madalena. Serão apresentadas palestras e debates de pautas conservadoras. O partido espera receber mais de 2,5 mil pessoas de várias regiões de Pernambuco e de estados vizinhos.

“Nosso objetivo é mostrar a força e o engajamento dos conservadores e liberais nas eleições deste ano, não só como pré-candidatos, mas também, ao lado dos eleitores. Os problemas da população precisam ser discutidos e levados a sério, em conjunto com os valores que carregamos de Deus, Pátria, Família e Liberdade”, disse Gilson Machado Neto.

A participação de Jair Bolsonaro será feita por meio de vídeo, já que o ex-presidente estará cumprindo agenda na cidade de Araçatuba, em São Paulo, onde participará do 47º Campeonato Nacional de Conformação de Trabalho da Raça Quarto de Milha, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em Pernambuco, também estarão no ato do PL Jovem o presidente do diretório estadual, Anderson Ferreira, a presidente do PL Mulher Recife, Pastora Flávia Santos, e a pré-candidata a prefeita de Olinda, Izabel Urquiza.

Também participarão do encontro pré-candidatos do partido ao cargo de vereador do Recife, o deputado estadual do Ceará, Carmelo Neto, e o representante do movimento conservador "Juventude Patriota", Alessandro Sarmento.

Nikolas Ferreira no Recife

O deputado federal Nikolas Ferreira - Reprodução/Redes Sociais

O pré-candidato a vereador do Recife, Gilson Machado Filho, herdeiro do ex-ministro, gravou um vídeo ao lado de Nikolas no último fim de semana, durante a CPAC 2024, em Balneário Camboriú, confirmando a presença do deputado mineiro no evento recifense.

"Presença mais que confirmada no evento dia 13 de julho. Contem comigo para ser a mudança em nossas eleições municipais", escreveu Gilson Filho.

O parlamentar respondeu em tom de brincadeira com o pré-candidato a vereador. "Você é igual ao seu pai, sabe tocar sanfona? É o pai tocando sanfona e ele tocando negócios. 'Tamo' junto Recife", disse Nikolas.