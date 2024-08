Um em cada 3 deputados estaduais tem parente disputando eleições municipais em PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pelo menos um em cada três deputados estaduais de Pernambuco tem parentesco com algum pré-candidato ao cargo de prefeito ou vereador nas eleições de outubro. Dos 49 parlamentares do estado, 16 são irmãos, pais, mães, filhos, sobrinhos, maridos ou esposas de postulantes a um cargo público no pleito municipal.

Os partidos que possuem mais deputados apoiando parentes são o PSB e o PP, com quatro parlamentares, cada. Solidariedade e Republicanos possuem 2 parlamentares, cada um, com familiares disputando a eleição. PSDB, União Brasil, PV e PL também têm um deputado, cada, na mesma situação.

Veja, abaixo, a lista de deputados da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) com parentes disputando a eleição 2024, elencada em ordem alfabética a partir do nome dos parlamentares.

Álvaro Porto (PSDB)

Álvaro Porto e Sandra Paes - Reprodução/Redes Sociais

A atual prefeita de Canhotinho, Sandra Paes (Republicanos), é esposa do presidente da Alepe, Álvaro Porto, e tentará a reeleição no município do Agreste pernambucano. Ela foi eleita para o primeiro mandato em 2020, quando recebeu 65% dos votos.



Antônio Moraes (PP)

Antônio e Felipe Moraes - Reprodução/Redes Sociais

O deputado Antônio Moraes, presidente da Comissão de Justiça da Alepe, terá o filho Felipe Moraes disputando o cargo de vereador do Recife nas eleições de outubro. O pré-candidato é advogado e procurador estadual, e se filiou em outubro do ano passado ao PP, mesmo partido do pai, para disputar o pleito.

Claudiano Martins Filho (PP)

Claudiano e Rogéria Martins - Reprodução/Redes Sociais

A empresária e assistente social Rogéria Martins (PP) é tia do deputado estadual Claudiano Martins Filho e pré-candidata à prefeitura de Itaíba, no Agreste Pernambucano. Na votação de outubro, ela disputará votos com o candidato da situação, Pedro Pilota (Republicanos), apoiado pela prefeita Regina da Saúde.

Dannilo Godoy (PSB)

Dannilo e Danniel - Reprodução/Redes Sociais

O irmão do deputado Dannilo Godoy, Danniel Godoy (PP), é pré-candidato à prefeitura de Bom Conselho, no Agreste do estado. Ele também tem apoio do atual prefeito João Lucas e do vice-prefeito Marquito.



Débora Almeida (PSDB)

Débora e Zé Almeida - Reprodução/Redes Sociais

O pai da deputada Débora Almeida, presidente da Comissão de Finança da Alepe, é pré-candidato a prefeito de São Bento do Una, no Sertão. Zé Almeida (PSDB) é empresário e tem apoio da governadora Raquel Lyra (PSDB) na cidade.



Edson Vieira (União Brasil)

Alessandra e Edson Vieira - Reprodução/Redes Sociais

A ex-deputada estadual e pré-candidata a prefeita de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste, Alessandra Vieira (PL), é esposa do deputado Edson Vieira. Além do mandato na Alepe, a ex-parlamentar disputou a eleição de 2022 como vice-governadora de Miguel Coelho (União Brasil).

France Hacker (PSB)

Hildo e France Hacker - Reprodução/Redes Sociais

O deputado France Hacker é irmão de Hildo Hacker (PSDB), ex-prefeito e pré-candidato a mais um mandato em Tamandaré, no Litoral Sul do estado. Ele já comandou o município entre 2009 e 2016.



Francismar Pontes (PSB)

Felipe e Francismar Pontes - Reprodução/Redes Sociais

Francismar Pontes, que está em sua quarta legislatura na Alepe, é pai de Felipe Francismar, vereador do Recife em primeiro mandato e que tentará a reeleição no pleito de outubro. Ambos são filiados ao PSB.



Gustavo Gouveia (Solidariedade)



Gustavo e Eduarda Gouveia - Reprodução/Redes Sociais

Esposa do deputado Gustavo Gouveia, Eduarda Gouveia (Podemos) é pré-candidata à prefeitura de Carpina, na Mata Norte. Ela se apresenta como empreendedora, é presidente do diretório municipal do partido e não tem cargo público na carreira.

Henrique Queiroz Filho (PP)



Henrique Queiroz e o filho - Reprodução/Redes Sociais

O pai do deputado Henrique Queiroz Filho é pré-candidato a prefeito da cidade de Buenos Aires, na Zona da Mata pernambucana. Henrique Queiroz foi deputado estadual por 10 mandatos consecutivos e também foi prefeito de Vitória de Santo Antão.

João de Nadegi (PV)

Flávia, João e Nadegi - Reprodução/Redes Sociais

A médica Flávia de Nadegi (PV) é irmã do deputado João de Nadegi e filha da prefeita de Camaragibe, Nadegi Queiroz. Na eleição de outubro, ela disputará uma vaga na Câmara Municipal do Recife.



Kaio Maniçoba (PP)

Kaio e Rorró Maniçoba - Reprodução/Redes Sociais

Kaio Maniçoba é filho de Rorró Maniçoba (PP), que disputará o quarto mandato à frente da prefeitura de Floresta, no Sertão pernambucano. Ela já comandou a cidade entre 2009 e 2016 e foi eleita para a terceira gestão em 2020, buscando agora uma nova reeleição.

Luciano Duque (Solidariedade)

Luciano e Miguel Duque - Reprodução/Redes Sociais

O deputado Luciano Duque foi prefeito de Serra Talhada entre 2013 e 2020 e na eleição deste ano apoia o filho Miguel Duque (Podemos) para o cargo. O pré-candidato é advogado e não tem cargos públicos no currículo.



Mário Ricardo (Republicanos)

Mário e Miguel Ricardo - DIVULGAÇÃO/REPUBLICANOS

Mário Ricardo decidiu não se candidatar à prefeitura de Igarassu e lançou o filho, o empresário Miguel Ricardo (Republicanos), ao cargo. A vice dele será Janaína Uchôa, esposa do deputado federal Guilherme Uchôa Júnior.

Nino de Enoque (PL)



Nino e Heitor de Enoque - Reprodução/Redes Sociais

O deputado estadual Nino de Enoque lançou o filho Heitor de Enoque (PL) para disputar a prefeitura de Moreno, na Zona da Mata pernambucana. O postulante também é presidente do diretório municipal do partido.

Simone Santana (PSB)

Carlos e Simone Santana - Reprodução/Redes Sociais

Carlos Santana, marido da deputada Simone Santana (PSB), tentará o quinto mandato como prefeito de Ipojuca. Ele já comandou a cidade entre 1989 e 1992 e entre 1997 e 2004. Carlos também foi deputado estadual por duas vezes, entre 2007 e 2012.