MC que cantou hit após João Campos nevar no Carnaval aproveita onda e se candidata no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Na noite desta quarta-feira, o prefeito do Recife, João Campos, anunciou a candidatura de MC Elvis a vereador do Recife, se valendo de uma velha tática do PSB de apostar em celebridades locais como puxadoras de voto para o partido.

É bom ressaltar que a estratégia não é uma exclusividade dos socialistas e muitas legendas e federações fazem isso para garantir a entrada de mais candidatos em casas legislativas.



"O Menino do Vem é nosso candidato a vereador para representar o brega, o brega-funk, o batidão romântico e a juventude da periferia do Recife", disse João Campos em publicação nas redes sociais.



Vídeo: Divulgação/João Campos | Fotos: Jailton Jr./JC Imagem e Reprodução/Redes Sociais #JoãoCampos #MCElvis #Recife" />

O caso recente mais famoso é o de Tiririca, deputado federal por São Paulo, famoso por arrastar milhões de votos, ajudando vários candidatos a aproveitarem a cauda criada com a sua votação.

JOÃO CAMPOS NEVOU NO CARNAVAL

MC Elvis aproveitou o mote após João Campos nevar no carnaval deste ano. Na gíria popular, nevar significa descolorir o cabelo, ou platinar.

O prefeito fez alguns dias de mistério e de fato apareceu com o cabelo descolorido no Carnaval do Recife, após desafio de outro músico do cenário musical da periferia, Anderson Neiff. O episódio ajudou a impulsionar ainda mais a imagem do prefeito nas redes sociais.

QUEM É MC ELVIS

MC Elvis é um dos maiores nomes atualmente da cena brega-funk da Região Metropolitana do Recife, o batidão romântico.

As músicas de MC Elvis têm milhões de reproduções em plataformas como o Spotify. Somente a composição Vem me Satisfazer foi ouvida quase 18 milhões de vezes.

Abaixo, relembre o hit Meu Prefeito Vai Nevar.

OUTROS FAMOSOS CANDIDATOS DO PSB

Um dos casos de maior sucesso foi aposta na delegada Gleide Ângelo. Após se aposentar, ela virou a deputada estadual mais votada nas eleições de 2018, e foi reeleita em 2022.

O partido, desde os tempos do ex-governador Eduardo Campos, falecido em um acidente aéreo em 2014, já negociou com figuras como o goleiro Magrão ou o atacante Carlinhos Bala.

Em âmbito nacional, Romário já defendeu a legenda socialista e foi eleito senador. Hoje, já não está mais no partido.