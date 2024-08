Quaest: Lula lidera intenção de votos de PE para a presidência em 2026, seguido por Haddad, Bolsonaro e Michelle

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (31) analisou a preferência dos pernambucanos em relação aos possíveis candidatos na eleição presidencial de 2026. O presidente Lula (PT) recebeu a maior porcentagem de intenção de votos, com 69%, seguido pelo ministro Fernando Haddad (29%) e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (26%), que foi considerado no levantamento mesmo estando inelegível.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, um dos nomes avaliados internamente pelo Partido Liberal para tentar a disputa nacional, também apareceu no ranking, com 20%. Ela ficou à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que teve 13%, e do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), que somou 9%.

Os governadores de Minas Gerais e Goiás, Romeu Zema (Novo) e Ronaldo Caiado (União Brasil), ficaram nas últimas posições dentro da preferência dos entrevistados pernambucanos, contabilizando 6% e 4%, respectivamente. Os dois, inclusive, lideraram o ranking de candidatos desconhecidos pelo eleitorado de Pernambuco dentro da pesquisa, com 75% e 76%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, embora tenha ficado em terceiro lugar na preferência dos entrevistados, foi o nome com a maior rejeição entre as pessoas ouvidas na pesquisa. Ele obteve 47% na questão "Não votaria". Na sequência ficaram Michelle Bolsonaro (53%), Fernando Haddad (47%) e Lula (28%).

No comparativo com outros estados analisados pela pesquisa, Pernambuco foi o local com maior aderência a Lula. O petista teve 67% de chances de voto na Bahia — estado também analisado neste mês de julho —, 47% em Minas Gerais e 43% em São Paulo, estes dois últimos analisados em abril.

No Paraná e em Goiás, também pesquisados pela Quaest no mês de abril de 2024, a preferência foi por Jair Bolsonaro, que teve 50% e 49% de maior chance de votos, respectivamente, nesses estados.

Cenário sem Bolsonaro

A pesquisa Quaest também questionou aos entrevistados qual seria o nome mais forte para enfrentar Lula em 2026, sem Bolsonaro na disputa. Neste quesito, os pernambucanos optaram pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que somou 33% das intenções de voto.

Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior apareceram na sequência, com 15% e 7%, respectivamente. O mesmo cenário se repetiu na Bahia.

Apesar disso, grande parte dos entrevistados pernambucanos, 38%, optou por não responder à pergunta ou afirmou ainda não saber quem poderia derrotar Lula em 2026, caso Bolsonaro permaneça inelegível até o pleito.

A pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, entrevistou presencialmente 702 pessoas com 16 anos ou mais em 44 municípios do estado, entre os dias 25 e 28 de julho. A margem de erro é de 3,7 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.