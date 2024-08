Com presença de Raquel Lyra, PSDB oficializa candidatura de Izaías Régis em Garanhuns

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Convenção do PSDB de Pernambuco também confirmou candidatos a vereador e o nome do vice na chapa de Izaías, o médico Ulisses Pereira

O PSDB de Pernambuco oficializou o nome do deputado estadual Izaías Régis na disputa pela prefeitura de Garanhuns em convenção realizada na última quarta-feira (31), na Associação Garanhuense de Atletismo (AGA). O evento contou com a participação da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania).

"Vamos trabalhar de maneira incansável para eleger Izaías, que tem esse mesmo olhar pelo nosso povo, que luta para que as pessoas não precisem sair da sua cidade para garantir uma vida melhor. Tenha certeza que no dia primeiro de janeiro as portas estarão abertas para buscarmos novos projetos juntos, meu amigo Izaías", disse Raquel.

Izaías Régis já foi prefeito de Garanhuns por dois mandatos, entre 2013 e 2020, e está na quarta legislatura na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Ele é o líder do governo Raquel Lyra na Alepe.



"Na minha gestão eu cumpri 90% do meu plano de governo. Estou pronto para debater o futuro do nosso povo e sei do que a minha cidade quer e precisa. Já são seis eleições seguidas em Garanhuns, e isso atesta a qualidade do nosso trabalho", afirmou Izaías.

Vice de Izaías



O candidato a vice da chapa de Izaías Régis é o médico Ulisses Pereira (PSD). Na convenção da última quarta, também foram anunciados os nomes dos pré-candidatos a vereadores e vereadoras pela Federação PSDB/Cidadania e os partidos PSD e Podemos.

"É uma honra dividir esta jornada com Izaías, cujas gestões transformaram Garanhuns, trazendo desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida dos cidadãos", disse Ulisses.

Também estavam presentes na convenção o presidente estadual do PSDB, Fred Loyo, e o ex-ministro Armando Monteiro (Podemos). "Esse momento marca a arrancada que haverá de reconciliar Garanhuns com a sua liderança e comprometimento. Izaías já provou o que pode fazer, mas volta agora com o compromisso de se renovar e ser ainda melhor do que já foi", disse Armando.