Com Raquel Lyra, Mirella Almeida oficializa nome à disputa em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com cerca de cinco mil pessoas no Mercado Eufrásio Barbosa, Mirella Almeida (PSD) e Chiquinho (Solidariedade) tiveram a candidatura oficializada para a Prefeitura de Olinda. Os postulantes também reuniram um grande time de políticos durante a Convenção do Partido Social Democrático, que aconteceu nesta quinta-feira (1º). Entre os presentes, estiveram o atual gestor do município, Professor Lupércio (PSD), a governadora Raquel Lyra (PSDB), o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula (PSD), e o pré-candidato a prefeito do Recife, Daniel Coelho (PSD).

Também participaram do evento deputados federais, estaduais e vereadores de Olinda. Ainda esteve presente o prefeito de Itapissuma, Zé de Irmã Teca (PSD) e o candidato à sucessão no município, Junior de Irmã Teca (PSD).

A convenção também oficializou os nomes que defenderão a legenda nas urnas em busca de vagas na Câmara Municipal. O partido pretende eleger, no mínimo, cinco parlamentares.

Mirella prometeu dedicação por Olinda. "A gente quer seguir mudando a vida das pessoas pra melhor. Para todas as pessoas se sentirem representadas. Olinda não quer voltar a um passado de falta de políticas públicas. A gente quer olhar para frente. A gente vai trabalhar, trabalhar e trabalhar. É isso que o povo de Olinda quer. E é isso que a gente vai fazer", declarou a candidata.

"Mirella sente o cheiro do povo. É uma pessoa que veio lá de baixo. Tem capacidade e não foi fabricada. Ela é totalmente pronta para governar Olinda", comentou Lupércio.

RAQUEL LYRA E PSD

A governadora Raquel Lyra destacou a necessidade de uma mulher assumir a Prefeitura de Olinda e que Mirella é a melhor candidata. "As mulheres precisam ocupar mais espaços de poder. É muito importante eleger Mirella, que está pronta para ser a próxima prefeita de Olinda", comentou.

Presidente estadual do PSD, o ministro André de Paula também falou do perfil técnico da candidata. "Mirella está preparada para administrar Olinda e fazer a cidade crescer", afirmou.