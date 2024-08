Clarissa Tércio prega mudança em Jaboatão ao oficializar candidatura

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Colégio Sandra Maria, localizado em Prazeres, foi palco da convenção que oficializou a candidatura de Clarissa Tércio (PP) à Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes e de seu vice, Charles Rodrigues (Podemos). O evento, neste sábado (3), contou com a presença de diversas lideranças políticas e da maior bancada evangélica de Pernambuco, reforçando o apoio significativo à chapa da coligação "Mudança de Verdade", formada pelos partidos Progressista, Agir e Podemos.

Entre as lideranças políticas presentes, estiveram o deputado estadual Pastor Adalto Santos, a deputada federal Michelle Collins, o deputado estadual licenciado Pastor Cleiton Collins, o deputado estadual Pastor Júnior Tércio e os deputados federais Eduardo e Lula da Fonte, presidente e vice-presidente do PP no estado, respectivamente.

'COMPROMISSO COM FAMÍLIAS DE JABOATÃO'

Em seu discurso, Clarissa Tércio ressaltou seu compromisso com as famílias de Jaboatão e a importância de proporcionar uma vida melhor para os moradores do município. "Nesta eleição, a minha voz é a voz de todas as famílias esquecidas pelos prefeitos de Jaboatão. A minha voz é a voz da grande maioria dos 650 mil jaboatonenses que sonham com uma vida melhor, sonham em ver seus filhos crescerem em uma cidade mais justa. Sonham com uma cidade repleta de oportunidades de verdade e não de mentira, como na Jaboatão da propaganda da prefeitura. Vamos tirar Jaboatão da lama e colocar a nossa cidade no rumo do desenvolvimento. Chega de migalhas para os jaboatonenses. Eles merecem o melhor”, declarou.

Charles Rodrigues, o vice na chapa, também expressou sua conexão profunda com a cidade e seu compromisso em trabalhar pelo desenvolvimento do município. "Pra quem não acreditava, estamos aqui. Sou grato a Clarissa pela oportunidade. Estamos andando pelos quatro cantos de Jaboatão vendo as dificuldades da nossa cidade. Jaboatão é esquecida, não tem o básico. Sem saúde, sem mobilidade e educação de qualidade. Precisamos somar com cada um de vocês e fazer nosso grupo cada vez mais forte. Vamos dar o melhor de nós para fazermos a mudança de verdade", afirmou.

LÍDERES DO PP

O deputado federal Lula da Fonte expressou sua alegria de estar presente e defendeu a importância da mudança. "Não tenho dúvidas que, em primeiro de janeiro, Jaboatão terá um novo rumo, começará a girar em prol do povo, que está esquecido pelas promessas vazias da atual gestão. Jaboatão, no dia 6 de outubro, dará uma resposta vinda do povo, para benefício de todas as famílias. Não estamos preocupados em discutir com políticos, estamos preocupados em discutir os problemas e as melhorias para Jaboatão. Vamos percorrer os quatro cantos de nossa cidade e mostrar que Clarissa e Charles são a melhor alternativa para mudar Jaboatão", disse o vice-presidente estadual do PP.

O deputado federal Eduardo da Fonte falou emocionado sobre a candidatura de Clarissa. "Estamos vendo uma grande mulher homologar sua candidatura para governar a cidade de Jaboatão. Ela será a primeira mulher a chegar à prefeitura. Clarissa foi uma das melhores deputadas que passou pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, e hoje está ao meu lado na Câmara Federal. Vejo nela uma das melhores deputadas federais do Brasil! Mas Deus tem a missão de lhe colocar no comando da cidade de Jaboatão dos Guararapes", discursou. O presidente estadual do PP também fez críticas ao grupo político da atual gestão: "Nossa cidade não pode ser governada por um laranja, como Anderson Ferreira fez com nossa cidade. É isso que essa atual gestão é."

“Quando as pessoas chegam perto de Clarissa, não veem só a sinceridade e o compromisso com a vida pública, mas veem o coração de uma mulher forte, corajosa, verdadeira, decidida e delicada. Foi tudo isso que conquistou Pernambuco e lhe tornou a deputada federal mais votada do estado, enfatizou o deputado estadual , Pr. Júnior Tércio.